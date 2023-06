No quisieron seguir en Colo Colo y ahora sufren con poco y nada de fútbol: el triste presente de tres canteranos albos

La cantera de Colo Colo es sinónimo de dar jugadores promisorios para el fútbol chileno, pero en el último tiempo no ha sido así y no solamente eso, sino que ha tenido que lidiar con jugadores que sencillamente no se quieren quedar en el Cacique.

En el caso de Willams Alarcón, nunca pudo afirmarse en Colo Colo y partió a préstamo a Unión La Calera, donde hizo buena temporada e incluso sonó para reforzar a Universidad Católica, pero optó por irse al UD Ibiza de la Segunda División de España.

Ahí, jugó nueve partidos y anotó 5 titularidades, pero no fue suficiente para evitar el descenso del equipo isleño a la Tercera División de España, por lo que su futuro hoy por hoy está en entredicho y no se sabe qué pasará.

Luciano Arriagada fue absolutamente borrado en Athletico Paranaense. | Foto: Photosport

Luciano Arriagada, por otro lado, se fue del Cacique al Athletico Paranaense buscando oportunidades y anotó en su primer partido, pero de ahí en más fue borrado y hoy no tiene ningún tipo de consideración por el DT del ‘Furacao’.

El caso más emblemático es el de Joan Cruz, quien vivió una larga teleserie el verano por si se quedaba o se iba del Cacique, pero finalmente se terminó yendo al Oviedo Vetusta, filial del Real Oviedo.

Desde su llegada al viejo continente, Joan Cruz ha sido titular solo una vez y a penas registra 135 minutos jugados en cinco partidos, un registro muy bajo para un jugador del que se tenían altas expectativas.

De esta manera, el futuro de 3 jugadores que pintaban para crack en el Cacique está en entredicho y con un panorama incierto, en donde pasaron a ser las promesas del fútbol chileno a jugadores con prácticamente nula presencia y fútbol.