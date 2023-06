En Colo Colo ya se trabaja con todo pensando en lo que será el mercado de pases para el próximo semestre, en el que dentro de uno de los grandes objetivos que tienen en los ‘Albos’ es poder repatriar al defensor nacional, Óscar Opazo.

Sobre esta posibilidad, en esta jornada el estratega del ‘Cacique’ Gustavo Quinteros en conversación con el programa ‘Pulso’ de TNT Sports abordó lo que puede ser el retorno del ‘Torta’, el cual no lo desmintió y explicó el por qué de su salida a inicio de año.

“Opazo es una de las opciones, pasa que el tema hay que aclararlo, él cuando llegó a fin de año, está bien a lo mejor se tuvo que haber hecho antes todo, él habló conmigo que uno de sus sueños en el fútbol era jugar en el exterior, intentar jugar afuera”, comenzó señalando Quinteros.

Siguiendo en dicha explicación, el estratega explicó la postura de Opazo en su deseo de partir “yo entendí, me dijo ‘me encantaría jugar en el exterior, nunca lo hice, esta es una oportunidad en un club grande de Argentina’, yo lo entendí, no tengo ningún problema con Óscar Opazo. Él hizo un montón por nosotros, por el equipo, jugó muy bien, es un jugador que quiere mucho al club”.

Óscar Opazo podría retornar a Colo Colo | Foto: Photosport

Sobre los rumores de una supuesta salida polémica de Opazo en Colo Colo, el actual DT del ‘Cacique’ descartó de manera tajante dicha acción y pidió no creer en lo que se informa en los medios.

“Él cumplió uno de sus sueños, tal vez no se le cumplió todo, porque el fue con una ilusión que no pudo conseguir o de jugar mucho. El 80% de las cosas que sale es mentira, no hay que hacerle caso a todo lo que se habla o se dice, Opazo no se fue mal con nadie, él llegó en un momento que se le terminó el contrato y tuvo una oferta del exterior”, declaró en ‘Pulso’.

Finalmente, Quinteros dio un capitulo final para aclarar lo que fue la salida de Opazo en Colo Colo y además, se refirió a lo que puede ser la posibilidad de que retorne al ‘Cacique’ para el próximo semestre.

“Yo lo entiendo, por qué tiene más de 30 años y no haber jugado nunca en el exterior y que se le haya dado la posibilidad. Él quiso probar jugar en el fútbol argentino, no me parece que esté mal y no me pareció ni una traición ni algo malo para el club. No hay ningún rencor con él, si viene él sería bárbaro y también hay otras opciones por si no se da”, finalizó.