La presentación de Arturo Vidal en Colo Colo ha dado la vuela al mundo. Y es que el King se reencontró con los fanáticos del Cacique en el Estadio Monumental, quienes llegaron en masa a apoyar a uno de sus máximos ídolos.

Dicha presentación contó varias excentricidades, como: arribo del bicampeón de América con la Roja al estadio en un helicóptero y un paseo a caballo vestido de rey, situación que llamaron la atención de los casi 30 mil hinchas albos.

Este hecho ha traído repercusiones no solo a nivel nacional, sino que varios medios internacionales han replicado la noticia.

LA NUEVA BURLA DE ARTURO VIDAL HACIA LA UNIVERSIDAD DE CHILE

Fue en pleno vuelo antes de llegar al Monumental que Vidal fue contestando preguntas para las redes sociales del club, pero un llamativo momento entre Vidal y el piloto del helicóptero, que involucra a la U, se robó todas las miradas en redes sociales.

“El estadio de la Universidad de Chile no se ve de acá arriba”, lanzó uno de los aviadores, a lo que el ex FC Barcelona respondió entre risas: “No, ese no se ve. No hay”.

Vidal bajando del helicóptero que lo llevó hasta el Estadio Monumental | FOTO: Marcelo Hernandez/Photosport

Incluso, el experimentador centrocampista intentó desligarse de los dichos del piloto. “Ese no fui yo, ah”, remató.

¿CUÁNDO SE ENFRENTARÁN COLO COLO Y UNIVERSIDAD DE CHILE?

Ya está lista la fecha para el Superclásico en el que se enfrentarán Colo Colo y Universidad de Chile. El tradicional duelo entre albos y azules se disputará el domingo 10 de marzo en el Estadio Monumental.