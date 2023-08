"No tienen que desviarse de Colo Colo": Ramiro González saca su experiencia para aconsejar a los cracks del futuro

Ramiro González llegó con un mar de dudas a Colo Colo y, pese a que aún es resistido por la parcialidad alba, para Gustavo Quinteros es prácticamente un fijo que ha jugado gran parte de la temporada.

El defensor central chileno-argentino habló con El Mercurio y se refirió a lo que son las futuras generaciones del Cacique, con quienes comparte a diario y a quienes nota receptivos según contestó en el citado medio.

“Sí, nos tocan algunos juveniles en el camarín, son buenos chicos. La mayoría trata de escuchar, de aprender. Hay un grupo sano, lindo. Estamos contentos con ellos. Somos serios a la hora de trabajar, pero siempre hay un tiempito para disfrutar, reír, hacernos bromas”, dijo.

Ramiro aconseja a las nuevas generaciones albas. | Foto: Photosport

Sobre los constantes rumores de mercado, González aconseja: “A veces es inevitable. Es una realidad el tema de las Redes Sociales, increíble la repercusión que tiene, todo se sabe, aunque muchas cosas tampoco no son ciertas. No debe ser fácil, pero uno les dice que deben enfocarse acá; obviamente si llegan a tener propuestas o hay acercamientos es porque hicieron las cosas bien acá. No tienen que desviarse de Colo Colo”.

“Todos en su momento fuimos chicos y una crítica dañaba, hoy con más años uno toma las cosas desde otro lugar. No hay que dejar que los elogios se te suban a la cabeza ni que las críticas te lleguen al corazón, porque si las críticas llegan, dañan y si las cosas salen bien, uno cree que es el mejor del mundo”, complementó.

Como toda en la vida, Ramiro González apunta a que el equilibrio es una de las claves para mantener los pies bien puestos en la tierra: “Hay que tener equilibrio. Ni creerse el peor cuando las cosas no salen bien, ni creerse el mejor cuando las cosas empiezan a salir”, remató.