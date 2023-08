Colo Colo ya se encuentra en la Región de Coquimbo para enfrentar a Coquimbo Unido esta tarde, compromiso clave en la lucha de los albos por acercarse a Cobresal y poder coronarse como bicampeón del fútbol chileno a fin de año.

Para el duelo frente a los piratas. Gustavo Quinteros usará casi con seguridad a Ramiro González en la zaga, toda vez que Alan Saldivia es una incógnita sobre si está 100% recuperado o sigue con dolencias.

Fue precisamente González quien habló con El Mercurio y repasó cómo se gestó su llegada a los albos: “Estaba en Talleres, un equipo que iba a jugar Copa Libertadores. Era un nuevo desafío, porque por primera vez jugaba en la Primera de Argentina. En eso estaba cuando salió lo de Colo Colo”.

González es un fijo para Quinteros. | Foto: Photosport

“Rescindí contrato, me quedaba un año y medio. Y resulta que no se dio, quedé sin club. Platense me abrió las puertas para mostrarme, y después finalmente salió lo de Colo Colo, que era lo que quería”, aportó.

González sorprende revelando que el Cacique no fue el único en su momento: “Había tenido acercamientos con la U y con la UC, pero nunca se concretó más allá de que mi representante tuvo conversaciones con Buljubasich… no se dio y se terminó dando lo de Colo Colo, que era lo que realmente quería”, dijo.

Ramiro González se ha alzado como un jugador clave para Gustavo Quinteros en Colo Colo, pese a que sigue generando resistencia en la hinchada alba que constantemente lo recrimina cuando erra un pase o llega tarde a una cobertura.