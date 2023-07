Darío Lezcano tiene las horas más que contadas en Colo Colo. Gustavo Quinteros no lo quiere ver ni en las cómicas al paraguayo, quien definitivamente no logró ser el reemplazante de Juan Martín Lucero y el guaraní sólo ha causado dolores de cabeza entre sus lesiones y “poco compromiso” en el fútbol chileno.

“Salimos a buscar un reemplazante (Lezcano) y hoy el reemplazante no llegó al nivel de Lucero, no pudo (…) Venir a Colo Colo no es fácil, no cualquier jugador viene, juega y la rompe, no es así”, expresó Quinteros humillando a Lezcano.

Pese a ello, Lezcano sigue en la escena continental y un gigante de Sudamérica viene por él con todo. Según Javier Ruiz de Radio Sucre en Ecuador: Club Sport Emelec viene por el futbolista albo.

“Me informan desde Chile que habría un interés por el delantero Darío Lezcano, en estos momentos se lleva a cabo un reunión. Noticia en desarrollo”, escribió en su Twitter.

Dario Lezcano es una de las grandes decepciones del fútbol chileno en 2023 (Photosport)

Gustavo Quinteros está cansado y una y mil veces ha salido a repartirle con todo a Lezcano, quien sencillamente no logró convencer al cuerpo técnico de los albos pese a su arrollador inicio de torneo.

El paraguayo tiene contrato hasta fines de 2024 y es uno de los sueldos más altos de la plantilla alba y del fútbol chileno, por lo que en Colo Colo si le ofertan un suculento contrato en Emelec no se van a resistir por aguantar al futbolista, aunque también aseguran que todo se puede frenar si llega la oferta concreta por Damián Pizarro. Ahí, sencillamente, se trunca todo.

En ese caso, Colo Colo tiene a Leandro Benegas como centrodelantero si es que se llega a ir Lezcano, quien apenas tiene 3 goles en el Torneo Nacional, uno en Copa Chile y ni siquiera jugó en la Libertadores y la Sudamericana.