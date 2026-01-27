El mercado de pases comienza a moverse con fuerza y una operación en Argentina podría abrirle una puerta importante a Colo Colo. Se trata del fichaje de Imanol Machuca por parte de Vélez Sársfield, movimiento que incide directamente en el futuro del chileno Diego Valdés.

La llegada del volante argentino al ‘Fortín’ es vista como una buena noticia para el Cacique, ya que Machuca se desempeña en una zona similar a la que ocupa Valdés, lo que podría liberar un cupo y facilitar una eventual salida del exjugador del América de México.

En un comienzo, desde Argentina se señalaba que Vélez no tenía intención de desprenderse de Diego Valdés, considerando su jerarquía y experiencia. Sin embargo, el escenario cambió en las últimas horas tras confirmarse el acuerdo con un futbolista que compite directamente por el mismo puesto.

Diego Valdés tiene nueva competencia en Vélez y podría allanar su camino a Colo Colo (Foto: Photosport) Pepe Alvujar/Photosport

La incorporación de Machuca responde a una necesidad deportiva del conjunto de Liniers, pero al mismo tiempo modifica el panorama interno del plantel, especialmente en la zona ofensiva, donde ahora habrá mayor competencia por minutos.

En ese contexto, desde el entorno albo miran con atención lo que ocurre en Vélez, entendiendo que una eventual sobrepoblación en el mediocampo ofensivo podría acelerar negociaciones por Diego Valdés, un nombre que gusta y genera expectativa en Macul.

Por ahora, no hay confirmaciones oficiales sobre una salida del volante chileno, pero el movimiento de mercado ya está hecho: Vélez se refuerza en su posición y Colo Colo ve con optimismo cómo el escenario comienza a acomodarse para soñar con un fichaje de peso.

DATOS CLAVE

Vélez Sársfield concretó el fichaje de Imanol Machuca, movimiento que podría facilitar la salida del chileno Diego Valdés.

En Colo Colo ven con optimismo la operación, ya que el argentino juega en la misma posición y generaría competencia que podría liberar al volante.