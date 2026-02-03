En Colo Colo quieren dar vuelta la página tras un complejo debut en la Liga de Primera 2026, donde perdieron por 3-1 en su visita a Deportes Limache en Valparaíso, por lo que el próximo fin de semana buscarán su primer triunfo en casa.

El sábado el Cacique recibe a Everton en el Estadio Monumental, y en la previa de este duelo hubo una actividad con una de las marcas que auspician al club, donde participaron los refuerzos.

En ella, tenían que responder algunas preguntas enviadas por los hinchas respecto a sus carreras, donde el primer en responder fue Matías Fernández, seguido de Joaquín Sosa y Javier Méndez.

Pero quien la rompió fue el nuevo delantero Maximiliano Romero, quien venía de anotar el gol del descuento ante Limache.

“¿Cuál fue su gol más importante de toda su carrera?”, decía la pregunta. A lo que el argentino respondió: “Hay varios, hay varios. Pero los más importantes son los que vienen”.

Así tal cual, el jugador de 28 años inmediatamente generó reacciones en los presentes, que automáticamente recordaron una de las frases más icónicas del ídolo albo Esteban Paredes, quien declaró algo similar previo a un Superclásico.

“¿Está bien o no? Está bien”, agregó entre risas el atacante que está a préstamo desde Argentinos Juniors.

