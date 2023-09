Octavio Rivero rompe el silencio y cuenta la firme del por qué no regresó a Colo Colo: "Yo no llegué porque..."

Luego de salvarse del descenso en la temporada 2020, Colo Colo comenzó a realizar varias modificaciones en su plantel, como: la partida de varios históricos y la llegada de nuevos nombres. ¿La razón? Desde la dirigencia de Blanco y Negro no querían volver a pasar el martirio que pasaron dicho año.

Uno que sonó con fuerza para regresar al Estadio Monumental fue Octavio Rivero, delantero uruguayo que había dejado un grato recuerdo en su primera etapa en el conjunto Popular.

Rivero disputó 63 compromisos, en los que pudo convertir 23 goles y levantar cuatro títulos | FOTO: Christian Iglesias/Photosport

¿Qué pasó finalmente? El oriundo de la ciudad Treinta y Tres terminó recalando en Unión La Calera, para luego arribar a Unión Española, donde tuvo que lidiar con múltiples lesiones que no lo dejaron mostrar el nivel exhibido en el Cacique

Ahora, el sempiterno goleador milita en Racing de Montevideo, equipo con el cual ha disputado tres compromisos como titular y ya convirtió su primer tanto.

LA EXPLICACIÓN DE RIVEROS A SU NO LLEGADA A COLO COLO

Ya han pasado un par de años de esta llamativa situación, pero el ariete charrúa quiso alzar la voz con el medio AS Chile sobre su frustrado retorno al “Eterno Campeón”.

“Yo venía hablando con ellos (Blanco y Negro) tres meses antes de que arreglara en Unión La Calera. Se habían arreglado ciertos términos y en el momento que teníamos que hacer los papeles, las cosas que habíamos hablado se cambiaron en un 50 por ciento. Entonces, no me pareció serio…Yo no llegué porque se manejó mal el tema”, manifestó el atacante.

El último club de Rivero en nuestro país fue Unión Española | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Además, Rivero se refirió a la lluvia de críticas que recibió por parte de los hinchas de Colo Colo, quienes lo tildaron de “mercenario” y lo apodaron como “Octavio Dinero”.

“Yo me río. Si entiendes un poco de fútbol, sabes que no te vas a ir por dinero a LaCalera antes que a Colo Colo. Cada uno saca sus propias conclusiones. También es entendible que el hincha se enoje, porque tienes todo arreglado y de un momento para otro eso cae, pero quiero decir que no fue por dinero. Si en el futuro vuelvo, bien, y si no, bien también. Siempre seré un hincha más”, declaró.

Pese a todo esto, el delantero uruguayo le recordando con un gran cariño a la institución alba. “Es un gran recuerdo, tanto para mí como para mi familia. Fue el lugar en donde me sentí más cómodo a nivel deportivo y a nivel personal, logrando muchos títulos y buenas actuaciones. Creo que eso va a quedar en el recuerdo de todos, incluso en el de los hinchas que me putean (ríe)”, cerró.