Es oficial. Lucas Cepeda dejará de ser jugador de Colo Colo tras aprobarse por unanimidad su venta en la instancia directiva correspondiente, sellando así una de las salidas más comentadas del mercado albo en este inicio de temporada.

La información fue confirmada en vivo por el periodista Daniel Arrieta, reportero de TNT Sports, quien entregó la primicia durante el programa No Es Para Tanto, dando por cerrada una teleserie que se extendió por varios días y que mantuvo en vilo tanto al club como a los hinchas.

Lucas Cepeda parte al Elche de España (Foto: Photosport)

“Esto acaba de pasar”, señaló de entrada el comunicador, evidenciando el carácter inmediato de la decisión adoptada. Segundos más tarde, fue aún más claro al confirmar el destino del extremo: “Es el Elche de España el equipo donde se va Lucas Cepeda”.

Lucas Cepeda deja Colo Colo y cumple su sueño de ir a Europa

De esta forma, el atacante da el salto al fútbol europeo tras consolidarse como una de las piezas más desequilibrantes del ‘Cacique’, despertando interés desde distintas ligas del extranjero y transformándose en una venta estratégica para las arcas de Blanco y Negro.

La partida de Cepeda representa una baja sensible para el ‘Cacique’ especialmente considerando el protagonismo que había tomado en el último tiempo y el cariño que había construido con gran parte de la hinchada en el Estadio Monumental.

Ahora, Colo Colo deberá reordenar su planificación deportiva ante la salida del seleccionado nacional, mientras que el futbolista se prepara para iniciar un nuevo desafío en España, donde buscará consolidar su carrera en una de las ligas más competitivas del mundo.

DATOS CLAVE

Lucas Cepeda deja Colo Colo tras aprobarse su venta por unanimidad en el directorio.

Daniel Arrieta confirmó en TNT Sports que fichará por el Elche de España.