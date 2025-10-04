El 2025 ha sido para Colo Colo un año para el olvido. El que debió ser un año de festejos y glorias para festejar su centenario, terminó siendo en muchos aspectos un período más que negro.

Dentro de la cancha, el “Cacique” no ha logrado ser ni la sombra de lo que demostró en la temporada pasada casi con los mismos jugadores. Sin embargo, a pesar de que se cuestionó muchas veces su nivel, las salidas de indispensables en la zaga alba como lo fueron Maxi Falcón y Carlos Palacios, terminaron afectando en gran parte el rendimiento del popular.

La llegada de nuevos refuerzos, como en cada temporada, ilusionó a los hinchas con revalidar el título e, idealmente, mejorar lo hecho la temporada pasada en Copa Libertadores. Sin embargo, ninguno de los nombres que llegó al club ha logrado destacar de la forma en que se esperaba.

Pero sin lugar a dudas lo peor de Colo Colo este año se vivió en abril, precisamente el día 10, cuando el partido contra Fortaleza se vio empañado por el asesinato de dos jóvenes hinchas en las afueras del estadio por parte del personal policial. La muerte de estos dos jóvenes, un niño de 12 y una chica de 18, fue lo más duro que le tocó vivir al “Cacique” en este complejo año.

Colo Colo piensa en la renovación

Los malos resultados en todo aspecto futbolístico, causaron la salida del técnico Jorge Almirón. Quedó fuera de Copa Chile tras ser goleado por Deportes Limache, equipo recién ascendido al fútbol de honor. En Libertadores ganaron solo el último partido ante Bucaramanga, cuando su suerte ya estaba echada y no había chances de siquiera ir a Copa Sudamericana.

Aquello ha derivado en una reestructuración del cuadro popular desde su directriz. Salió Almirón y ahora los albos son dirigidos por Fernando Ortiz, técnico que desde su llegada ha estado solo en dos encuentros oficiales, sumando una derrota y un triunfo.

Brayan Cortés vive un gran momento en Peñarol de la mano del técnico Diego Aguirre. Su futuro eso sí, sigue siendo un misterio (Foto: @oficialcap)

Pero el trabajo del “Tano” aún está recién comenzando, por lo que se prevé que pueda haber profundos cambios de cara a 2026. Más allá de la llegada de posibles refuerzos que siempre son necesarios, habrá que ver si el trasandino les da cabida a un gran número de jugadores que se encuentran a préstamo, entre ellos, quien era el 1 de La Roja, Brayan Cortés.

La extensa lista de jugadores que podrían tener chances con Fernando Ortiz en 2026

Brayan Cortés (30 años) – Peñarol (Uruguay) – Arquero

Cristián Zavala (26 años) – Coquimbo Unido – Extremo derecho

Diego Ulloa (22 años) – Unión La Calera – Lateral izquierdo

Felipe Yáñez (20 años) – Unión La Calera – Lateral izquierdo

Jeyson Rojas (23 años) – Deportes La Serena – Lateral derecho

Lucas Soto (22 años) – Everton – Mediocampista y lateral derecho

Nicolás Garrido (23 años) – O’Higgins – Defensa central

Ethan Espinoza (24 años) – Santiago Wanderers – Mediocampista ofensivo

Pedro Navarro (24 años) – Unión San Felipe – Lateral izquierdo

Bryan Soto (24 años) – Deportes Iquique – Mediocampista

Julio Fierro (23 años) – Deportes Copiapó – Arquero

Darko Fiamengo (22 años) – San Antonio Unido – Defensa central

Matías Moya (27 años) – Deportes Iquique – Extremo izquierdo

Martín Ballesteros (23 años) – Unión La Calera – Arquero

Diego Plaza (22 años) – Deportes Santa Cruz – Mediocampista

¿Volverán a Colo Colo?

Si esta gran cantidad de jugadores vuelve o no a vestir la camiseta de Colo Colo será práctica y netamente tras una evaluación del DT en el inicio de la próxima temporada. Aunque hay casos excepcionales, por ejemplo el de Brayan Cortés, golero que hoy milita en Peñarol y desde su llegada no soltó la titularidad en el “Manya” junto al DT Diego Aguirre.

Otros que son bien valorados en sus clubes, son Julio Fierro, Diego Plaza y Pedro Navarro. Ellos militan en Deportes Copiapó, Santa Cruz y Unión San Felipe, sumando una cantidad de 2.610, 2.513 y 2.228 minutos respectivamente.

Si alguno de estos clubes ejerce posibles opciones de compra (como en el caso de Cortés), la lista se reducirá un tanto para el DT, aunque de igual forma, el grueso de jugadores a préstamo no ha sido fundamental tampoco en sus actuales equipos, por lo que probablemente el estratega quiera ver si dentro de unos meses, según su evaluación, puedan volver a tener la chance de vestir la camiseta de Colo Colo.