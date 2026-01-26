El seleccionado nacional Guillermo Maripán, firmó en agosto de 2024 en Torino de la Serie A. El defensor chileno tiene contrato vigente con el club italiano hasta fines de este año.

Un conocido medio italiano confirmó que el jugador estaría a solo pasos de despedirse de los granates y separar sus caminos para este 2026.

El central no la estaría pasando bien en el “Toro”, ya que ha sido ampliamente criticado por su rendimiento. Situación que habría llevado al jugador a tomar una inédita decisión sobre su futuro.

Actualmente el equipo del Memo se ubica en la decimosexta posición de la tabla de la Serie A. Muy lejos de copas internacionales y a la vez muy cerca de puestos de descenso.

Según informa el medio partidario del club Toro Goal, el entrenador del club Marco Baroni, no lo tendría considerado para lo que queda de temporada, por lo que la salida del jugador depende de un hilo, que serían las ofertas que le pueden llegar al ex Universidad Católica.

Guillermo Maripán puede salir del Torino

El defensor chileno podría vivir su cuarta experiencia en el fútbol europeo, teniendo pasos por Alavés, AS Mónaco y ahora en Torino.

¿Cómo le fue a Maripán en el Torino?

Desde su llegada en 2024, el zaguero ha disputado un total de 50 encuentros con la camiseta granate. En donde ha logrado marcar 2 goles y entregar una asistencia.

En síntesis