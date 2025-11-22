El mercado invernal quedó marcado por la frustrada llegada de una de las figuras del torneo a Universidad de Chile. Esta vez, ad portas del término del torneo, el jugador de Audax Italiano rompió el silencio.

El jugador volvió a encender las dudas en torno a su futuro, dejando entrever que su decisión de mantenerse en La Florida tuvo mucho más detrás que una simple preferencia deportiva. El mediocampista, uno de los más comentados del mercado, rompió el silencio y explicó por qué optó por rechazar una opción que para muchos jugadores sería irresistible.

“Tema superado. Elegí quedarme en Audax porque estábamos haciendo las cosas muy bien, yo con un muy buen nivel y primeros acá, en mi casa”, sostuvo el volante en diálogo con Radio ADN.

Matus reveló que desde la U insistieron en ficharlo incluso si Sepúlveda no salía, pero él mantuvo la postura: “Me dijeron que querían llevarme aunque no se fuera el ‘Tucu’, pero yo tomé la decisión de quedarme en Audax y seguir haciéndolo bien”, señaló, reconociendo que estos meses fueron más tensos de lo que parecía.

Esteban Matus rompió el silencio sobre su frustrada partida a U. de Chile (Foto: Photosport)

El jugador audino confesó que la presión y el ruido externo lo afectaron en plena competencia: “Tuve que tener mucha cabeza, dedicarme solo a jugar. Era imposible no ver que sonabas en un club grande, intenté enfocarme”, admitió. A pesar de que su nivel bajó en la segunda rueda del certamen, aseguró que logró recuperar la regularidad.

“Bajé el nivel, pero pude retomarlo”, afirmó, insistiendo en que todo este proceso fue un verdadero desafío mental.

Pese a su decisión de quedarse, Matus no esconde que su carrera apunta a seguir avanzando pronto. Aunque valora profundamente su presente en Audax, también entiende que los ciclos no son eternos. “Estos colores siempre me han representado”, afirmó.

Sin embargo, el propio volante dejó clara su aspiración para el futuro inmediato: “Quiero que mi carrera surja y eso implica que en algún momento implicará salir”, cerró en diálogo con el citado medio, dejando abierta la puerta a un próximo movimiento que podría volver a agitar el mercado chileno.

DATOS CLAVE

El volante de Audax Italiano, Matías Matus, rompió el silencio sobre su frustrada llegada a Universidad de Chile en el mercado invernal.

Matías Matus reveló a Radio ADN que eligió quedarse en Audax porque estaban haciendo “las cosas muy bien” y él estaba en “muy buen nivel”.