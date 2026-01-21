Cada vez que comienza una nueva temporada, los hinchas de Colo Colo empiezan a especular y debatir cómo será la nueva camiseta del club más laureado del fútbol chileno.

Este miércoles 21 de enero, el Cacique hizo oficial la indumentaria de local y visita para la temporada 2026, incluyendo una novedad: ambas versiones cuentan con edición de manga larga, aunque solo disponible para hombres.

La camiseta titular mantiene los clásicos colores blanco y negro, con las franjas negras de Adidas en los hombros y brazos, mientras que la alternativa presenta un diseño más audaz con tonos oscuros y líneas grises, buscando un equilibrio entre tradición y modernidad.

La nueva piel de Colo Colo para la temporada 2026 | FOTO: Adidas

Además, la venta de estas camisetas representa un impulso económico importante para el club, que espera repetir el éxito de temporadas anteriores con las nuevas prendas oficiales.

El precio de las camisetas de Colo Colo 2026:

Hombre – local y visitante manga corta: $69.990

Hombre – local y visitante manga larga: $79.990

Mujer – local y visitante manga corta: $64.990

Niño – local y visitante manga corta: $49.990

¿Dónde comprar las nuevas camisetas de Colo Colo?

Hasta este momento, las camisetas solo se pueden adquirir en la tienda online de Adidas, para la que se requiere ser miembro de Adiclub para tener el acceso anticipado.

En los próximos días, se espera que las camisetas se pongan a la venta en las tiendas físicas, en la tienda oficial de Colo Colo en el Estadio Monumental y en el sitio web oficial del Cacique.