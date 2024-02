"Ojalá que eso no pase": Gonzalo Fouillioux hace eco de las peleas en Blanco y Negro y revela su gran miedo con Arturo Vidal

El ambiente en Colo Colo se ha enrarecido los últimos días con los dimes y diretes públicos que protagonizaron Alfredo Stöhwing y Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro y director de la concesionaria alba respectivamente.

Estas peleas repercutieron en Todos Somos Técnicos de TNT Sports, donde Gonzalo Fouillioux se lanzó a la piscina y defendió al hincha albo ante los constantes ataques entre las caras visibles del directorio albo.

“Los colocolinos saben que son dos posturas conocidas, la gente colocolina no es ingenua, sabe quién es quién dentro del directorio, cómo han administrado el club el bloque de Leonidas Vial y sabe muy bien cómo lo ha hecho el bloque de Aníbal Mosa”, dijo.

Fouillioux preocupado por el King. | Foto: Photosport

Fouillioux no ve compatible el constante cruce de palabras entre Stöhwing y Mosa, además de enaltecer al hincha albo diciendo que “Este tipo de cosas son inviables, un club con dos almas no se puede gobernar, se hace insostenible“, añadió.

“Volviendo a que los colocolinos saben quién es quién, están tratando de endulzarle el oído de lado a lado y en este caso el café no va ser menos amargo porque le echen mas endulzante, porque el colocolino tiene un tema de fondo con la sociedad anónima que lo ha administrado, no va tomar bando por uno o por otro”, complementó.

En el cierre, reveló su gran temor con Arturo Vidal tras todo lo que ha pasado en Blanco y Negro: “Me temo y ojalá que no pase, se busque sacarle provecho político a la figura de Arturo Vidal, espero que la figura de Arturo Vidal tenga tanta altura, sea tan importante e impactante que no empiece un tironeo y a colgarse medallas de lo que significó traer a Arturo Vidal”, remató.

El último amistoso de pretemporada de Colo Colo

Arturo Vidal y el Cacique tendrán un nuevo amistoso de pretemporada este sábado cuando enfrenten a Independiente del Valle de Ecuador a las 18:00 PM de Chile continental en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.