El plantel de Colo Colo tomó un nuevo aire en este inicio de este segundo semestre y el Cacique sigue firme en lo que es su lucha por el título del Campeonato Nacional, luego de la agónica victoria ante O’Higgins de Rancagua en el Estadio Monumental.

La gran figura del encuentro ante el Capo de Provincia fue el delantero Lucas Cepeda, quien arrancó desde el banco de suplentes y pudo convertir un verdadero golazo para darle tres puntos importantes a los dirigidos por Jorge Almirón.

El buen actuar de Cepeda ha hecho que los hinchas albos comiencen a pedir en las redes sociales que el jugador de 22 años sume más minutos en cada encuentro del conjunto Popular.

Cepeda ha convertido 6 goles en 16 partidos oficiales con la camiseta del Cacique | FOTO: Marcelo Hernandez/Photosport

DANTE POLI Y LAS OPORTUNIDADES QUE HA TENIDO LUCAS CEPEDA EN COLO COLO

De hecho, Dante Eugenio Poli, panelista del programa Futuro Fútbol Club de Radio Futuro, se unió a las peticiones de los fanáticos del Eterno Campeón sobre el ex Santiago Wanderers.

“Reconozco que no lo vi en Santiago Wanderers, pero lo conocí en la Selección Chilena Sub 23 en la Preolímpica y me pareció muy bueno en lo que hizo ese torneo. Después Nico Córdova dijo que era un chico que tenía mucho potencial”, declaró el ex zaguero central.

“Todo esto nos lleva a pensar, ¿por qué no ha tenido más minutos? Es un jugador que uno creería por todo lo ha demostrado, cada vez que entra ha convertido goles y ha tenido las intenciones o ganas. ¿No te da la sensación que podría tener más minutos?”, concluyó.

