La dura derrota de Colo Colo por 3-1 ante Deportes Limache, en el estreno por la Liga de Primera 2026, generó fuertes reacciones y análisis lapidarios. Uno de los más críticos fue el periodista Rodrigo Herrera, quien en conversación con BOLAVIP calificó el partido como un verdadero desastre para el Cacique, especialmente por la forma en que fue superado desde los primeros minutos.

“O sea, yo creo que ni en las peores pesadillas un colocolino pensaba que hoy se iba a dar este desastre”, lanzó de entrada Herrera, remarcando que el equipo quedó expuesto muy temprano. Según el comunicador, el golpe inicial marcó por completo el desarrollo del encuentro. “Un equipo que a los 7 minutos ya le rompieron el arco, que con trazos largos de Limache le hacían mucho daño”, agregó.

En su análisis táctico, Herrera apuntó directamente a las falencias defensivas del conjunto albo, especialmente por las bandas: “Los laterales, sumado al trabajo de Villagra con Sosa —Sosa un poquito mejor— se los bailaron como quisieron”, afirmó. En ese contexto, destacó el rendimiento de uno de los verdugos de Colo Colo. “Popín Castro, de verdad, hoy día demostró que a Colo Colo le sería muy útil”.

Rodrigo Herrera adelanta feroz PLR a Ortiz en Colo Colo (Foto: @colocolooficial)

De hecho, el periodista fue más allá y dejó una frase que caló hondo en el mundo albo. “A lo mejor con Popín Castro en cancha, Colo Colo hoy día ganaba, pero se dio al revés”, señaló, recordando que el jugador fue opción en el mercado para Macul, pero terminó brillando con Limache. Además, valoró el trabajo del rival: “Demostró también el técnico Rivero ser muy inteligente, planificar mejor que Ortiz”.

Herrera también encendió las alarmas sobre la continuidad de Fernando Ortiz, dejando en claro que el técnico argentino tiene un margen de error mínimo. “Ortiz tiene poco crédito, Ortiz también puede ser ‘yogurth’, con fecha de vencimiento”, dijo, advirtiendo que los próximos partidos como local serán decisivos para su futuro en la banca alba.

En esa línea, fue categórico con el escenario que se le viene a Colo Colo. “Pensando que le quedan dos partidos de local, si no logra ganar a Everton, si no logra ganar los dos partidos hoy en día de local, se le complica mucho”, afirmó. Incluso fue más duro: “Para mí, si no gana los dos que vienen, no llega al Clásico. Es insostenible, es un proyecto sin resultado”.

Finalmente, Herrera cerró con una reflexión que resume el complejo momento del Cacique. “Llevamos varios meses con él y todavía no tenemos idea de a qué juega Colo Colo”, cuestionó, calificando la derrota ante Limache como una “campanada de alerta”. “Con otro presidente, yo me imagino a Dragicevic, por ejemplo, Ortiz se iría hoy”, concluyó, dejando claro que la presión sobre el DT ya es total tras caer ante la nueva “bestia negra” alba.

DATOS CLAVE

Rodrigo Herrera calificó de desastre la derrota de Colo Colo por 3-1 ante Deportes Limache.

El periodista advirtió que el técnico Fernando Ortiz no llegará al Clásico si no gana.