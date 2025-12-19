El mercado de fichajes sigue con las grúas a todo movimiento antes del cierre de año, y uno que tendría prácticamente listo su nuevo club es Óscar Opazo. El experimentado lateral fue uno de los cortados en Colo Colo y pese a que se rumoreó un posible regreso a Santiago Wanderers, el ‘Torta’ tendrá definido seguir en Primera División.

Tras su salida de los albos, el oriundo de Concón ha comenzado a definir su futuro para la temporada 2026. A pesar de su estrecho vínculo afectivo con Santiago Wanderers, el “Torta” priorizaría mantenerse en la división de honor del fútbol chileno para demostrar que aún está vigente.

Opazo no volverá a Wanderers tras salir de Colo Colo (Photosport).

Según información del periodista Coke Hevia, el ‘Torta’ habría iniciado acercamientos con Ñublense para concretar su fichaje. Los chillanejos estarían buscando aprovechar la experiencia del jugador para reforzar su última línea tras el adiós de Bernardo Cerezo.

Esta posible llegada a los “Diablos Rojos” representa para Opazo una oportunidad de revancha personal en Primera División. Con el mercado de pases en pleno movimiento, el lateral diestro se perfila como una de las piezas clave para el proyecto deportivo que liderará el conjunto chillanejo el próximo año.

Nacido en Santiago Wanderers y con un breve paso por Ñublense, Opazo tuvo un discreto 2025 con la camiseta colocolina donde su último partido en cancha fue en la primera fecha de la segunda rueda donde apenas sumó 34 minutos ante La Serena.

