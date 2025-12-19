El mercado de fichajes empieza a tomar fuerza en Sudamérica y uno de los nombres que ha generado atención en las últimas semanas es el de Bruno Barticciotto, delantero chileno que viene de una temporada con protagonismo en Santos Laguna.

El atacante logró consolidarse en el fútbol mexicano y despertó el interés de varios clubes, tanto del extranjero como del medio chileno, donde Colo Colo lo tuvo en carpeta como una alternativa ofensiva para reforzar su plantel de cara a la temporada 2026.

No obstante, el exjugador de Palestino debía volvera Talleres de Córdoba, club dueño de su pase, por lo que existía incertidumbre sobre su futuro.

En su paso por México, Barticciotto convirtió 8 goles y aportó una asistencia en 22 partidos | FOTO: Manuel Guadarrama/Getty Images)

La postura de Talleres con Bruno Barticciotto

Según informó El Diario La Voz de Argentina, la postura de Talleres es mantener a Barticciotto en el plantel y no escuchar ofertas por el hijo del histórico Marcelo Barticciotto.

“En los últimos días de noviembre, el presidente albiazul (Andrés Fassi) habló con el jugador, le dijo que su intención y la del DT Carlos Tevez era que continuara el año próximo en la ‘T’ y que la decisión institucional era no escuchar ofertas”, manifestaron.

En esa línea, el citado medio agregó que “las charlas se prolongaron días después con un contacto entre Tevez y el centrodelantero, en la que el DT le ratificó que lo tendría en cuenta y le dijo lo que el futbolista quería escuchar para no poner reparos: que su idea era que jugara de ‘9′, la posición que le es natural y en la que más cómodo se siente”.

En síntesis…

Talleres de Córdoba decidió no escuchar ofertas por Bruno Barticciotto y ratificó su continuidad para la temporada 2026.