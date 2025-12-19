El cierre de año en todas las ligas de Sudamérica lleva a la aparición del Mercado de Fichajes, donde los distintos clubes del continente buscan piezas para reforzar a sus planteles de cara a la próxima temporada 2026.

Donde ya empezaron aparecer rumores es en Colombia, donde aseguran que un ex jugador de Colo Colo que pasó sin pena ni gloria por el Estadio Monumental, está en la mira del Botafogo de Brasil.

¿Paivazo en Brasil? | Foto: Photosport

“Botafogo de Brasil está interesado en Guillermo Paiva”, aseguró el periodista paraguayo Ángel Elián sobre el ex jugador del Cacique quien por estos días se desempeña en el calor de Barranquilla junto al Junior.

Cabe recordar que a fines de la temporada 2024, Colo Colo desistió de la continuidad de Guillermo Paiva y el paraguayo, perteneciente a Olimpia, buscó nuevos rumbos en Colombia donde anotó varios goles y se alzó como una de las figuras del equipo este año.

¿Será Botafogo su próximo destino o es humo de mercado? Lo cierto es que desde el fútbol brasileño han asegurado que el cuadro de Río de Janeiro está en búsqueda de un delantero y Guillermo Paiva bien podría ser la pieza del puzle que falta.

En síntesis

Guillermo Paiva es el delantero que interesa a Botafogo de Brasil para la temporada 2026.

El paraguayo milita actualmente en el Junior de Barranquilla tras su salida de Colo Colo.