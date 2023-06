¿Palo para Colo Colo? La llamativa frase de Gustavo Quinteros sobre Óscar Opazo: "No es un refuerzo"

Todo parece indicar que Óscar “Torta” Opazo estampará su firma en los próximos días para ser presentado como el primer fichaje de Colo Colo en este nuevo mercado de pases invernal.

El nacido futbolísticamente en Santiago Wanderers ya se despidió de Racing Club de Avellaneda con unas sentidas palabras publicadas en su cuenta de Instagram y su redebut se podría dar ante Deportes Copiapó el domingo 9 de julio.

Opazo vuelve al equipo donde supo gritar campeón | FOTO: Jose Alvujar/Photosport

Sin embargo, en medio de la conferencia de prensa, Gustavo Quinteros fue respondiendo las preguntas de los periodistas hasta que fue consultado acerca de los próximos refuerzos.

Fue ahí que el adiestrador dio a conocer sus exigencias a la dirigencia de Blanco y Negro en cuanto a fichajes y una llamativa frase sobre el ex seleccionado nacional llamó la atención de los presentes.

“El Torta Opazo no es un refuerzo, él se fue a principio de año y volvió o sea no lo pudimos reemplazar. No es un refuerzo”, indicó Quinteros.

Recordar que Opazo se fue en diciembre del 2022 del Cacique rumbo a Argentina, donde no encontró la regularidad esperada en el equipo que dirige Fernando Gago.