Pese a que en Colo Colo están enfocados en lo que será el duelo ante Sportivo Trinidense por la Copa Libertadores, los albos miran de reojo el trascendental compromiso del domingo ante la Universidad de Chile.

Y es que tanto el equipo que dirige Gustavo Álvarez como el de Jorge Almirón llegan de la mejor forma posible a este nuevo Superclásico: los azules vienen de derrotar a Deportes Copiapó y el Cacique hizo lo propio con Huachipato.

Un dato no menor de esta nueva edición del partido más importante del fútbol chileno es que el Bulla no gana hace más de una década y que, en el Estadio Monumental, no conocen de triunfos hace 23 años.

El Estadio Monumental albergará una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno | FOTO: Javier Salvo/Photosport

PANCHO SAGREDO LA PASA LA PRESIÓN A COLO COLO POR SOBRE LA U

En el programa Deportes En Agricultura de Radio Agricultura comenzaron a debatir sobre lo que será este cotejo y el periodista Francisco Sagredo lanzó una frase que llamó la atención de los auditores.

“Encuentro que cada que año que pasa es más presión para Colo Colo. Esta U si pierde el domingo no va a pasar nada, pero el equipo que pierda de Colo Colo y rompa la racha va a quedar apuntado”, manifestó el connotado comunicador.

“Se puede perder, pero ahora es presión para Colo Colo”, remató el profesional de las comunicaciones.

¿CUÁNDO SE DISPUTARÁ EL SUPERCLÁSICO?

El Superclásico 195 entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará este domingo 10 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Monumental.