Uno de los temas máscomentados en los últimos años por los hinchas de Colo Colo ha sido la poca visibilidad que tiene el Estadio Monumental en varios sectores del terreno de juego.

Es por esto que tanto los hinchas albos como la dirigencia de Blanco y Negro ya ven como una necesidad imperiosa tener un nuevo recinto que pueda albergar tanto los compromisos del Cacique como los de la Selección Chilena.

Los simpatizantes albos piden urgentemente una manito de gato para el Monumental | FOTO: Marcelo Hernandez/Photosport

Sin embargo, estas críticas volvieron a salir a flote. Todo partió cuando el periodista Danilo Díaz en el programa Los Tenores de ADN Deportes lanzó duros comentarios en contra del recinto situado en la comuna de Macul.

“En el Estadio Monumental, en la zona de las dos áreas tú para el otro lado ves un cuarto de cancha menos. La gente que se instala en la tribuna Magallanes, que parece Guantánamo, puede ver de la mitad del arco para arriba. En la zona de Océano tienes que pagar más de un millón de pesos por los nueve partidos y las diez primeras filas no las puedes ocupar, no es numerado”, partió diciendo.

Bajo la misma línea, el Tenor del Pueblo recordó que “yo pagué una fortuna para la Copa América en el sector de Galvarino y no se veía el otro arco. Fue una estafa. Imagínate, pagué 45 lucas por cada entrada, 90 lucas para no ver el partido. Se te ponía la gente abajo y tampoco se veía. El partido con Brasil, cuando se perdió 1 a 0, me tocó en otro sector y no veía para el otro lado”.

Hay que tener presente que en su momento representantes de la Conmebol también le habían realizado fuertes críticas al recinto deportivo de Pedrero y la catalogaron como una cárcel por todas por todas las rejas, vidrios y separaciones.