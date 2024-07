La grandeza y la importancia de Colo Colo lógicamente se pueden medir en su historia y en la enorme cantidad de títulos que ha conseguido. Pero sin dudas, hay un punto que nadie podrá negarle: es uno de los clubes de fútbol más populares en Chile y cuenta con muchos seguidores famosos tanto a nivel nacional como internacional.

Fanáticos de toda la vida que empezaron a quererlo por los colores, por lo que transmite y, claro, también por sus éxitos. Y entre ellos, muchos famosos. En este repaso te vamos a mostrar una lista de aquellos que han reconocido su apoyo o se han declarado fanáticos del Cacique. Aquí van: 25 famosos y celebridades que son hinchas de Colo Colo.

Jorge González

El líder y fundador de la banda “Los Prisioneros”.

Uno de los artistas más reconocidos en Chile y probablemente el máximo exponente del rock nacional. Una larga carrera como líder y fundador de Los Prisioneros, además de una posterior carrera como de solista son parte de su curriculum. Junto con su amor por la música, también es un declarado fanático del fútbol.

Pese a ser fanático de Unión Española, el músico lució durante largos años en su bajo las insignias de distintos equipos. Pero no se queda en eso, González en más de alguna ocasión le ha hecho guiños a Colo Colo: tocando en la Noche Alba y en el disco Mi destino: confesiones de una estrella del rock grabó el tema Caszely. A esto hay que sumarle algún posteo que realizó, luciendo la camiseta negra de del elenco Cacique.

Benjamín Vicuña

El prestigioso actor, otro fanático.

El actor, conocido por su trabajo en cine y televisión tanto en Chile como en Argentina, es un apasionado hincha de Colo Colo. Vicuña ha asistido a muchos partidos y ha expresado públicamente su apoyo al equipo. Su fanatismo es bien conocido entre sus seguidores.

Hace no tanto tiempo atrás, el talentoso actor confesó que se cambió de institución: “Heredé un equipo de fútbol que no era el mío: Universidad Católica. Es un tema cargar con un equipo que, acá me van a matar, pero era segundón. Es una especie de karma”, comentó Vicuña y agregó: “Me pasó una cosa maravillosa. Estaba viendo por televisión cuando salimos campeones de la Libertadores en el 91, me vi saltando, gritando y me cambié de equipo. Dije, ya está, soy de Colo Colo”.

Alexis Sánchez

Alexis durante su etapa en Colo Colo.

El caso del Niño Maravilla es especial, pero su amor está a la vista. Esto se debe a que, por razones familiares, Alexis nació como hincha de la U de Chile, pero claro, después de vestir los colores colocolinos, la historia cambió. En varias ocasiones ha expresado su amor a Colo Colo.

Después de debutar en Cobreloa, llegó al Popular, donde se coronó tricampeón antes de ser transferido a River Plate. A lo largo de su carrera internacional, Alexis ha mostrado su apoyo al equipo, especialmente expresando su admiración por el equipo en entrevistas y a través de sus redes sociales. Inclusive, asistiendo a algún partido cuando su agenda se lo permite.

Los Jaivas

Los Jaivas actuaron en una “Noche Alba”.

La banda de rock más importante de Chile, que lleva más de 60 años de trayectoria, también se ha identificado con Colo Colo. En algún sitio escondido de su recorrido, haya alguna relación con el Cacique. Y así es. El conjunto que es liderado, actualmente, por Juanita y Claudio Parra, Mario Mutis, Carlos Cabezas, Francisco Bosco y Alan Reale, tiene una historia con el conjunto Popular de la década de los 70.

Sin ser fanáticos del Eterno Campeón, saben que es el equipo deportivo más importante de Chile y, por lo mismo, está presente en la canción “El tema de los títulos” del álbum Palomita Blanca de 1992. La letra hace referencia a un vendedor de diarios, que grita distintos titulares, entre ellos, el título logrado en 1970. “El Colo es eterno, el Colo es eterno”, reza la canción. Además, en el marco de un concierto a beneficio, el grupo llegó al Estadio Monumental con la camiseta del equipo en la Noche Alba de 1996.

Cote López

La modelo y empresaria fue pareja de Luis Jiménez.

La modelo y empresaria chilena, también conocida por haber sido la esposa del futbolista Luis Jiménez, es otra figura que se reconoce como hincha de Colo Colo. En diversas ocasiones ha mostrado su apoyo al equipo, tanto en redes sociales como asistiendo a los partidos.

La también polémica influencer, en más de una oportunidad se vio involucrada en discusiones futbolísticas a través de las redes. Pero su pasión por el mundo colocolino es evidente y ha compartido momentos de apoyo al club con sus seguidores.

Gary Medel

Medel no descarta jugar algún día en Colo Colo.

El Pitbull es otro de los destacados de la Generación Dorada de futbolistas chilenos que ha mostrado su simpatía por el club a lo largo de los años. Principalmente, señalándolo como uno de los clubes más importantes del país en entrevistas y redes sociales y destacando una conexión emocional.

En una visita del equipo a Brasil para disputar la Copa Libertadores, Medel (en ese momento militaba en Vasco da Gama) se acercó al hotel en el que estaba concentrada la delegación. “Es un agrado compartir con ellos dentro y fuera de la cancha. Con Arturo (Vidal) somos hermanos, lo mismo con Esteban (Paredes) que lo conozco hace muchos años, el Brayan, Tortita, así que muy contento”, comentó en ese momento.

Sergio Lagos

Un hombre de la TV, fanático colocolino.

El conductor de televisión y músico chileno también es un conocido hincha de Colo Colo. Ha compartido su pasión por el equipo en varias ocasiones, tanto en sus programas como en redes sociales. Ha asistido a partidos y ha mostrado su entusiasmo por el equipo.

El caso de este destacado conductor de reality shows y programas de entretenimiento es bastante particular, ya que además de ser fanático del Cacique, guarda un amor especial por el Lota Schwager, del que su padre fue presidente.

Pamela Díaz

“La Fiera” cambió sus gustos en un clásico.

Con millones de seguidores en Instagram y 500K de suscriptores en YouTube, La Fiera Díaz es un fenómeno en redes sociales.Con su programa Sin Editar, ha logrado destacar por su simpatía y espontaneidad frente a las cámaras. Entre diversos temas, aparece su gusto por el fútbol. La ex mujer de Manuel Neira reveló que, justamente por insultos y burlas a su entonces marido en un clásico entre la Universidad Católica y Colo Colo fue clave para su cambio de camiseta. A partir de ese momento, comenzó a estar más cerca de los colocolinos.

La modelo y presentadora ha expresado su fanatismo por el cuadro cacique. Ha participado en eventos del club y también mostró su apoyo al equipo en entrevistas y a través de sus redes sociales.

Daniel “Huevo” Fuenzalida

El “Huevo” demuestra su fanatismo en las redes.

El popular animador de TV y locutor radial, conocido por su trabajo en el programa Me Late, es un ferviente seguidor de Colo Colo y no duda en compartir su pasión por el club en sus programas, redes sociales y en sus populares podcasts. A menudo comenta sobre los partidos y resultados del equipo, mostrando siempre su apoyo incondicional.

Sin dudas, el Huevo tiene que aparecer entre los hinchas colocolinos más reconocidos. Ha aparecido en sus diferentes envíos con la camiseta del Cacique después de un triunfo destacado e incluso en algún momento fue contertulio albo en el programa Show de Goles.

Américo

El cantante en un evento en el Estadio Monumental.

El popular cantante chileno de cumbia es conocido por ser un ferviente hincha de Colo Colo y lo ha demostrado en diversos conciertos y entrevistas. Ha demostrado su apoyo al club asistiendo a partidos y vistiendo la camiseta del equipo durante sus conciertos y presentaciones públicas.

Su fanatismo por el elenco colocolino es tal, que ha sido el número musical elegido para formar parte de la Noche Alba y diversos actos de festejo que lleva adelante la institución durante el año. ¿El premio para Américo? Quedarse con varias camisetas de los principales futbolistas del primer equipo.

Fernando González

“Feña” fue reconocido en el Estadio Monumental.

El tenista es otro hincha declarado de Colo Colo, e incluso ha visitado en varias ocasiones el Estadio Monumental. El 14 de abril de 2012, en el cotejo del Torneo Apertura ante Universidad Católica, recibió el homenaje del público presente en Macul.

El triple medallista olímpico se encargó de contar que “siempre fui hincha de Colo Colo, pero antes iba siempre al estadio, ahora hace tiempo que no lo hago, porque voy más a la hípica, tengo caballos y he tenido suerte. Voy al Club Hípico y al Hipódromo, me gustan ambos lugares” y añadió: “yo iba a ver los partidos cuando jugaban en las juveniles Pablo Contreras, Claudio Maldonado, Nicolás Córdova, Felipe Núñez y ‘Chamagol’. Ahora, cada vez que puedo, miro los partidos”.

Carolina Oliva

Carolina presente en un festejo de cumpleaños.

A pesar de no mostrar tanto su fanatismo en las redes sociales o no exponiéndose a la par de otros integrantes de esta lista, la actriz de cine y televisión también ha mostrado su fanatismo por Colo Colo. Para demostrarlo, Carolina llegó a grabar un saludo en el marco del cumpleaños del club hace algunos años atrás.

Protagonista de diferentes reality shows y programas populares en Canal 13 y en papeles en teatro y televisión, también es fanática del fútbol. Y, por supuesto, como tantos otros nombres de la farándula local, llevan bien adentro los colores del Cacique.

Francisco “Pancho” Saavedra

“Pancho”, otro hombre de los medios que es de Colo Colo.

Pancho Saavedra es un reconocido presentador de la televisión chileno, famoso por su trabajo en los programas Lugares que Hablan y Contra Viento y Marea. Es un declarado hincha de Colo Colo y frecuentemente expresa su apoyo al equipo en sus redes sociales. Ha asistido a partidos y ha mostrado su entusiasmo y alegría cuando el equipo gana.

“Aprovecho de decir que soy de Colo Colo. No soy de los que ve todos los partidos, ni está pendiente, ni nada, pero por una cosa de tradición familiar soy de colocolino. ¡Como Colo Colo no hay, all right! ¿Quién es Colo Colo? Chile”, expresó en el programa Abrazo de Gol de CDF.

Princesa Alba

Su carrera está fuertemente ligada al Cacique.

La joven exponente del trap chileno es hincha reconocida de Colo Colo. Incluso, el club le da forma origen a su nombre artístico. “Siempre voy al estadio, desde que soy muy chica, la primera vez que me llevaron era guagua”, contó Riveros.

Y seguramente por esto, Trinidad Riveros ha marcado su carrera en torno a Colo Colo. Su primer éxito musical fue en el año 2017 con el sencillo My Only One, cuyo vídeo fue grabado, sin permiso, en el Estadio Monumental. “Un día le pregunté a mi papá que significa Colo Colo para él. Me mando un texto gigante como de 3 mil palabras, le explique no podía decir todo, pero que si ocuparía una que me pareció increíble: “Colo Colo es la forma más linda de ser chileno”, comentó.

Cristian Garín

Otro tenista muy fanático del elenco colocolino.

Uno de los tenistas mejor rankeados de Chile, reconoció en una transmisión que realizó vía Instagram Live que es hincha de Colo Colo, botando los rumores que lo situaban como fanático de la Universidad Católica. Esto, porque hace unos años le escribió a Benjamín Kuscevic, defensor en la UC, que esperaba que fueran campeones y aguardaba por la estrella, pero era por un motivo especial: son muy amigos.

“¡Con todo el aguante esperando el partido! Muchas gracias Colo Colo por esta tremenda camiseta, la 17 del capitán Gabriel Suazo. Aquí estaremos alentándolos como siempre”, mensaje que compartió el destacado tenista en sus redes, después de haber recibido de regalo una camiseta del Cacique.

Pedro Ruminot

Embajador del club y un verdadero fanático.

El comediante, conocido por su trabajo en televisión y stand-up, es un hincha declarado de Colo Colo. Ha mostrado su apoyo al equipo en sus rutinas de comedia y en sus redes sociales, participando en eventos del club y alentando al equipo en sus partidos. Al mismo tiempo, también es Embajador del Club Social, ha participado en varias campañas y ha levantado su voz en los momentos complicados del club.

“A mí el fútbol no me llama mucho la atención. Me gusta más el Colo. Por ejemplo, nunca he visto un Real Madrid-Barcelona, me aburro con eso. Pero un Colo Colo-Ñublense… Ufff ¡Eso me emociona a mí! Un Real Madrid-Manchester City, que me importa a mi esos hueones, a mí solo me entusiasma Colo Colo y nada más”, comentó para la web oficial del club.

Ana Tijoux

Ana grabó una nueva versión del himno del club.

Es una de las artistas femeninas más importantes del país y también se declara hincha de Colo Colo. La talentosa rapera incluso se ha mostrado públicamente con la camiseta del Popular y ha participado de varias actividades con el Club Social y Deportivo Colo Colo, entre ellas una nueva versión del himno.

La cantante chilena-francesa, ganadora de un Grammy Latino, es hincha y socia de Colo Colo. Considerada como una de las principales MC de Latinoamérica, y la primera mujer en ganar el Premio Ícono del rock chileno no ha escondido su amor por el Cacique.

Gervonta Davis

El boxeador entrenando con ropa de Colo Colo.

Este es uno de los casos especiales que van a aparecer en la lista. Para sorpresa de muchos, el reconocido boxeador estadounidense se lució vistiendo una camiseta de Colo Colo. En aquella oportunidad, el elenco de Macul era vestido por la marca Under Armour, la misma que utilizaba el boxeador.

Pero el hecho no quedó allí. Cuando el Popular se consagró campeón del fútbol chileno en la temporada 2023, Davis felicitó al equipo mediante Twitter: “¡Iré a ver un partido de Colo Colo en un futuro cercano!”, publicó.

María Laura Donoso

Sesión de fotos, con una camiseta del Colo Colo.

La ex Miss Reef protagonizó una meteórica carrera en televisión en la década de los ’90. Apareció como modelo en Domingo a Domingo, luego trabajó junto a Felipe Camiroaga y con el correr de los años se convirtió en animadora de Lunáticos en Chilevisión. Su última aparición estable en televisión fue en Acoso Textual, para luego dedicarse a su vida familiar.

En el medio de todo eso, desde sus comienzos y a medida que fue ganando fama y popularidad, siempre se mostró como una ferviente fanática de Colo Colo, al punto de realizar las más insólitas (y atrevidas) apuestas ante un partido decisivo o importante del equipo. También fue modelo de diferentes campañas, vistiendo los colores del Albo.

Zalo Reyes

El “Gorrión” Reyes, de los más fanáticos del Colo Colo.

El 21 de agosto de 2022 fue muy triste para el mundo de la música y de Chile entero. Aquella tarde, dejó de existir el cantante nacional Zalo Reyes, reconocido como El Gorrión de Conchalí. Tipo de pueblo, cercano a la gente, que tuvo su especial cariño y vínculo con el fútbol, específicamente con Colo Colo, equipo del cual se reconoció hincha.

Durante una entrevista en el programa Hinchas, pasión sin límites, Zalo reconoció su amor por los albos. “Yo elegí Colo Colo, porque es el club que me corresponde, el del pueblo, el que tiene coraje. Colo Colo es la alegría del pueblo, te amo Colo Colo”, sostuvo en aquella oportunidad, y además comentó la admiración que tenía su hijo por Marcelo Barticciotto y tanto él, como Ricardo Dabrowski estuvieron en su casa. Ha actuado en el Estadio Monumental y contaba con una coleccionista de camisetas del Cacique.

Vanesa Borghi

La vida de la modelo está ligada a Colo Colo.

Desde que llegó a Chile, la presentadora de TV y modelo (sobrina de Claudio Bichi Borghi) encontró en Colo Colo un segundo hogar y una nueva familia. Borghi es socia y fanática del elenco colocolino, siempre lo destaca en sus redes sociales y es muy común verla en el Estadio Monumental.

Además, Vanesa fue distinguida como Embajadora Colocolina por su compromiso con las actividades sociales y culturales del club. “Es un orgullo y un honor poder representar a todas las mujeres colocolinas. Esto de ser embajadora no necesita un premio personal, porque esto es de todas”, comentó la animadora y agregó: “Me encanta que el Club Social y Deportiva nos reconozca como parte de esto, porque todas y todos somos Colo Colo”.

Paul Vásquez

Humorista, bombero… y un verdadero fanático colocolino.

El humorista y bombero, que cumplió labores de rescatista en las movilizaciones al centro de Santiago durante las marchas de finales de 2019 conocidas como la Plaza de la Dignidad, es hincha de Colo Colo. Además de ser socio del Club Social, ha mostrado elementos de Cacique en grandes escenarios como el Festival de Viña del Mar.

“Es maravilloso tener mi carné a los 53 años. Yo soy hincha de Colo-Colo desde la cuna, entonces ser socio, ahora, es algo ma-ra-vi-llo-so. Más encima mi camiseta rebelde y mi chapita que voy a lucir en todos lados”, comentó el humorista luego de recibir el regalo de parte de la propia institución, al ser considerado uno de los simpatizantes destacados del equipo.

Iván Zamorano

Zamorano festejando un título como jugador del Cacique.

Sin dudas, uno de los futbolistas más emblemáticos de Chile. Zamorano ha tenido una carrera impresionante jugando para clubes como el Real Madrid y el Inter de Milán. Aunque su corazón se divide con el club de su infancia, Cobresal, siempre ha expresado su admiración por Colo Colo y ha asistido a partidos y eventos del club.

Uno de los sueños que tiene Iván es el de regresar en algún momento al Cacique para trabajar y aportar desde áreas no futbolísticas. “Jugué gratis en Colo Colo y me encantaría volver en algún momento y hacer algo por el club. Me encantaría aportar como técnico o manager, director deportivo. Colo Colo es mi vida, mi papá me llevaba de chiquitito y en su momento vine a jugar para cumplir mi sueño y el de mi papá antes de morir (en la temporada 2003)”.

Rafael Araneda

Araneda y su hijo unidos por el fanatismo colocolino.

El animador de diversos espacios televisivos, en Radio Pudahuel y radicado desde hace años en los Estados Unidos, donde desembarcó para trabajar en la cadena Univisión, es otro hincha de Colo Colo. El otrora Tío Conductor cada vez que puede, suele demostrar su fanatismo por el Cacique también en las redes sociales.

Dentro de una vida personal que cuenta con muchas ocupaciones y pese a vivir a la distancia, Rafael mantiene su cariño por la institución colocolina y transmitió toda su pasión a sus hijos que también siguen de cerca lo que va sucediendo con el Cacique.

Snoop Dogg

La foto fue publicada por el rapero en su Instagram.

El rapero más famoso del planeta subió a su perfil de Instagram, una imagen suya vistiendo la camiseta del Popular de la temporada 2022. Si bien la fotografía estaba editada, fue el mismísimo rapero quien la posteó en su red social. El hecho causó revuelvo a nivel mundial.

La imagen que dio vuelta al mundo superó los 100 mil likes, además generó cientos de comentarios por parte de los usuarios de la popular red social. Aunque el rapero no posteó nada en la foto, dejó entre ver su admiración por el equipo de fútbol lo que provocó la alegría de la fanaticada. Encima, la publicación llegó el día previo a la consagración de Colo Colo en el Campeonato Nacional 2023.