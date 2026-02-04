Una delicada situación envuelve a una figura con paso por Colo Colo. Y cómo no vincularlo al cuadro albo: es furibundo hincha del club. ¿Qué le pasó? Juan Carlos Gaete sufrió graves amenazas en su contra.
Luego de sorprender con la decisión de emigrar rumbo a Costa Rica en el presente mercado de fichajes, se reveló que el delantero de 28 años lamentó el complejo hecho mencionado.
Según destapó The Clinic, el futbolista profesional recibió ofensivos mensajes vía WhatsApp. En ellos, el autor de la misiva prometía ejercer violencia contra el jugador en cuestión, que en dicho período militaba en las filas de Cobresal.
“Los voy a hacer cagar, les va a quedar la zorra… acuérdense no más (…) Tengo pistola y respaldo“, fue parte de la amenaza emitida el 8 de noviembre de 2025. El responsable fue identificado como M.I.I.M.
A su vez, el medio destacó: “La denuncia recalca que la agresividad de estas expresiones provocaron el serio y cierto temor de que el denunciado concrete la amenaza”.
Pasó por Colo Colo y salió de Chile tras dura amenaza
Finalmente, el sitio señalado indicó que el oriundo de La Pintana espera por la decisión de las autoridades. A pesar de que está lejos de Chile, decidió llevar el asunto a la justicia.
“El proceso legal sigue en su etapa de investigación y la Fiscalía fijó la formalización para el día 11 de marzo a las 9:00 horas“, concluyó la información citada.
