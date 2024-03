Patricio Yáñez no comparte las enigmáticas palabras de Carlos Palacios tras partido de Colo Colo: “Estos mensajes ya de verdad que me aburren”

Carlos Palacios se desahogó en el partido de Colo Colo ante Everton. La Joya celebró su tanto con el gesto de silencio. Tras el compromiso, el futbolista explicó por qué realizó aquella seña mandando callar.

“Hay muchas veces que se critican cosas que no son de fútbol. De fútbol que me critiquen lo que quieran, que se puede opinar lo que quiera, pero a veces no me gusta cuando se hablan cosas de más que no son verdad, es por eso”, expresó el jugador de 23 años tras el encuentro en conversación con TNT Sports.

Estas declaraciones no gustaron al exfutbolista campeón de la Copa Libertadores 1991 con Colo Colo, Patricio Yáñez, ya que no las considera concretas.

“Sería bueno haberle preguntado a él para dónde apunta ¿Apunta que coincide que cada vez que está llamado a la Selección o un trabajo en Juan Pinto Durán de estos microciclos no está? Pero bueno, eso es una realidad, constatar hechos nomás”, expresó el mundialista de España 1982 en Deportes en Agricultura.

“Este tipo de jugadores cuando no están a nivel, uno dice ‘no estuvo a nivel Palacios’, aunque él sienta que haya jugado un buen partido”, añadió el veloz exfutbolista.

Yáñez criticó a la Joya, pues no lo consideró concreto en sus palabras: “Estos mensajes ya de verdad que me aburren. Debieran ser directos y puntualizar, decir algo muy concreto y esto es por esto o por esto otro, no sé, o no meterse nomás. Si ya son grandotes, tienen que asumir la crítica”.

Patricio Yáñez se refiere a las declaraciones de Carlos Palacios. (Foto: Photosport)

Patricio Nazario además aseguró que sólo el reclamo es cuando hay crítica: “Cuando tú hablas bien de él o de ellos, ahí no te dicen nada”.

Por último, volvió a las palabras de Carlos Palacios: “Si apuntó a no sé a quién, o a lo mejor disparó a la bandada”.