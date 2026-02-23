Colo Colo sumó tres puntos de oro el fin de semana pasado en su visita a O’Higgins de Rancagua, donde los albos se impusieron por la cuenta mínima a los celestes con un solitario gol de Claudio Aquino en el segundo tiempo.

El ex Vélez Sarsfield no fue el único punto alto en el equipo dirigido por Fernando Ortiz, ya que jugadores como Jeyson Rojas, Fernando de Paul y Arturo Vidal también tuvieron un compromiso a alto nivel.

Pato Yáñez aplaude el nivel de Arturo Vidal. | Foto: Photosport

Fue precisamente el ‘King’ quien se llevó todos los elogios de Patricio Yáñez, quien en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura le hizo un queque: “Segundo partido bueno de Vidal. A mí me gustó lo que hizo frente a Unión La Calera sin querer asumir otros cajones del planteamiento táctico. En Rancagua volvió a repetir un buen nivel”, dijo.

Yáñez, además, suma el buen nivel de Claudio Aquino y asegura que Colo Colo llega encendido al partido frente a Universidad de Chile: “Aquino apareció, y eso es bueno. Fueron puntos altos, es un tema que da tranquilidad y llega bien para el Superclásico del fútbol chileno”, agregó.

Así las cosas, los albos buscarán un nuevo triunfo ante Universidad de Chile este domingo no solo para hundir al clásico rival, sino que para mantenerse al tope de la tabla de posiciones de la Liga de Primera donde comparten el primer lugar junto a Huachipato.

