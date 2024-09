El ex futbolista encendió la previa de lo que será el duelo entre River Plate y Colo Colo por la Copa Libertadores

La ronda de cuartos de final de la Copa Libertadores 2024 está muy próxima a comenzar y sin duda que una de las llaves más atractivas en esta fase es la que protagonizarán Colo Colo y River Plate, en la que ambos equipos se jugarán el todo por el todo para buscar un boleto a las semifinales en la competición.

En la previa a lo que será esta serie, el ex futbolista del ‘Cacique’, Patricio Yáñez le puso picante a este duelo y en el programa ‘F90’ de ESPN le tocó la oreja al conjunto argentino, en la que dentro de las comparativas en el palmarés de ambos equipos, señaló que Colo Colo nunca ha ganado un título en segunda división.

“Hay un título que Colo Colo no tiene, que fue el de River cuando ascendió, Colo Colo nunca ha estado en segunda, ese es un dato que hay que entregarlo”, comenzó indicando Yáñez.

Luego de esto, el ‘Pato’ no paró con su provocación al conjunto argentino, en la que remarcaba tajantemente que Colo Colo nunca ha bajado a la segunda división, por lo que privaba de ese logro a los ‘Albos’ de un campeonato conseguido en la división de plata.

Colo Colo espera triunfar en el duelo de ida ante River | Foto: Photosport

“Colo Colo es un equipo que no ha estado en segunda, ahí veía un título de ascenso de primera nacional”, apuntó.

Finalmente, Yáñez hizo una tremenda comparativa entre ambos equipos, en la que indica con orgullo que Colo Colo es un importante club en el continente que nunca ha jugado en la segunda división, refregando a los argentinos lo que fue su participación en la Primera B.

“Hay un título que no tiene Colo Colo que es el título que cuando jugó River Plate en segunda división, ese título no lo tiene Colo Colo, porque Colo Colo no lo tiene, es un dato estadístico”, finalizó.