Claudio Borghi aparece como opción para asumir la banca de Colo Colo. Aquello en caso de que Gustavo Quinteros no continue en su cargo para la temporada 2023. El Bichi tiene una historia dulce con el Cacique, ya que logró un tetracampeonato histórico.

José Luis Álvarez aprueba un posible arribo del ex DT de la Selección Chilena al estadio Monumental. “Primero el Bichi va a hablar cuando tenga todo listo. Me refiero a que no esté el otro técnico, nunca habla cuando hay un técnico. Pero para mí es el indicado. Él es el hombre”, expresó en conversación con Bolavip Chile.

Pelé nombró las características que, a su modo de ver, le permiten al Bichi Borghi ser el indicado para asumir la banca del cuadro Albo. “Se lleva bien con los jugadores, es futbolizado porque fue jugador de fútbol. A pesar de que también fue futbolista, pero es más de piel el hombre, es mucho más de piel”.

El estratega de 60 años se mantiene inactivo desde la temporada 2016 cuando dirigió a Liga de Quito y en los últimos años se ha desempeñado en las comunicaciones.

Pelé Álvarez ve a Claudio Borghi como el indicato a asumir en la banca de Colo Colo (Foto: Photosport)

¿Cuántos títulos tiene Claudio Borghi como DT?

Claudio Borghi cuenta con un tetracampeonato en Colo Colo, logrando el Apertura 2006, Clausura 2006, Apertura 2007 y Clausura 2007. Además, fue campeón de la Primera División de Argentina con Argentinos Juniors el 2010.

¿Cuál fue la primera experiencia de Claudio Borghi en Colo Colo?

Claudio Borghi llegó al Cacique por primera vez en el año 1992. Como jugador estuvo sólo aquella temporada en Macul para luego jugar en O’Higgins, Audax Italiano y Santiago Wanderers.