Pelé Álvarez quiere la salida de Maximiliano Falcón en Colo Colo: “Un futbolista debe ser completo como corresponde y él no lo es”

José Luis Álvarez es tajante con lo que viene para Colo Colo. Para el campeón con el Cacique en las temporadas 1981 y 1983, los Albos deben hacer una renovación. El Pelé considera que Maximiliano Falcón es uno de los futbolistas que no debe continuar en ele quipo.

“Aparte de Falcón se tienen que ir unos cuatro o cinco también. Hay que hacer una renovación. Colo Colo con lo que tiene, con lo que es hoy en este momento, no da para un Campeonato Internacional”, dice el histórico de los Albos en conversación con Bolavip Chile.

“Se tiene que ir Falcón, se tienen que ir varios. La posibilidad que él tiene y que se vaya nomás. Como dice el dicho, la gente pasa, las instituciones quedan”, añadió.

Álvarez asegura que en su condición de exjugador observa otras situaciones: “No es que no me haya gustado. Uno como futbolista ve otra cosa, el hincha ve que se esfuerza, que le mete con todo, que tranca con la cabeza, que es importante y está bien. Pero igual se manda cag…”.

Pelé explica por qué, a su juicio, no debe seguir el Peluca: “Uno ve de otra forma el tema, él se equivoca en muchas cosas. Por ejemplo cuando quiere salir jugando, cuando te pega una patada por pegarte. Esas cosas no deben ser. Un futbolista debe ser completo como corresponde y él no lo es”, añadió.

Maximiliano Falcón llegó en 2020 a Colo Colo. Peluca se transformó en uno de los titulares del equipo (Foto: Photosport)

¿Cuándo juega Colo Colo por la final de la Copa Chile?

Colo Colo jugará ante Magallanes este miércoles 13 de diciembre a las 19:00 en el estadio Tierra de Campeones de Iquique.