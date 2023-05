Fernando De Paul estaba haciendo un partido brillante con Colo Colo hasta que tuvo que salir de manera rápida para tapar una equivocación de Maximiliano Falcón que pudo haber valido el segundo gol para Monagas y, como consecuencia, vio la tarjeta roja.

El portero del Cacique le había ganado la pulseada a Brayan Cortés durante varias semanas y ahora tendrá que ver cómo ataja el ex Deportes Iquique en La Bombonera a falta de actividad en el plano local, la cual no vuelve hasta fines de junio.

La tarjeta roja ante el cuadro venezolano, eso sí, Cristián Caamaño cree que no le va salir gratis al ex Everton de Viña del Mar y en el panel de F90 de ESPN aseguró que no se volverá a vestir de titular.

Colo Colo sigue sin encontrar el rumbo en Copa Libertadores. | Foto: Photosport

“De Paul no tuvo responsabilidad en el gol, era prácticamente imposible para un portero. Sí comete una imprudencia en la salida que lo va terminar condenando no por error propio, me parece que no va jugar más en Colo Colo, va jugar Cortés. No es una noticia buena para De Paul”, dijo Caamaño.

Caamaño cree que la incursión de De Paul como titular tuvo su punto final ayer: “A partir de ahora juega Cortés si no comete una chambonada en La Bombonera. Así como De Paul iba salir por un error puntual, va jugar Cortés, no va volver De Paul”, confidenció.

¿Volverá a jugar De Paul? Es una verdadera incógnita, ya que los albos tienen su próximo partido el 6 de junio ante Boca Juniors, luego el 20 ante Deportivo Pereira y recién ahí podría volver el meta que lo hizo más que bien en los partidos que fue titular.