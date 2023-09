Poda monumental en Colo Colo: Dos jugadores no siguen a fin de temporada y cuatro están en evaluación

Colo Colo ha tenido una temporada 2023 para el olvido, donde quedó eliminado tempranamente de torneos internacionales, no ganó la Supercopa y la chance del bicampeonato cada vez se ve más lejos que nunca.

A eso hay que sumarle varios rendimientos individuales que no han estado a la altura de lo que se esperaba, razón por la cual se avecina una poda monumental en Colo Colo a fin de temporada, según avisó el periodista Rodrigo López de D Sports.

“Bouzat no va a seguir. Son 1,8 millones que tienen que cancelar a Vélez Sarsfield. La operación que se iba a realizar Fabián Castillo es clave, porque si se operaba le buscaban una salida. Podría estar en un mes de vuelta y jugar el final del torneo”, avisó.

Bouzat no seguiría en Colo Colo el 2024. | Foto: Photosport

Sobre Matías de los Santos dijo que “Se va a ver, pero me dicen que seguramente va a partir”, misma situación que Leandro Benegas y no tan similar a Darío Lezcano, sobre quien dijo que no sigue y “Se le va a buscar una salida”.

En el cierre deja a Emiliano Amor como posible salida ya que el jugador no estaría cómodo con no ver citaciones pese a que ya está recuperado de su lesión. “Ahí hay un tema”, expresó el comunicador.

Así las cosas, Colo Colo tendría a dos jugadores que no van a seguir para el próximo año y cuatro que están en una evaluación para ver si forman parte del plantel 2024 que buscará dejar atrás la magra campaña 2023.

Lo que viene para Colo Colo en el torneo nacional

Colo Colo recibirá a Cobresal el 23 de septiembre y una semana después lo hara con Universidad Católica en el Campeonato Nacional 2023.