Leonardo Veliz se refiere a la misión de Colo Colo para buscar un entrenador y refuerzos de cara al 2024. El Pollo lanzó una crítica a la directiva de Blanco y Negro.

“No sé qué entrenador podría venir, porque los dirigentes albos hablan como si Colo Colo fuera el Barcelona, pero no gastan como ellos. Entonces no sé qué técnico podría llegar a comandar un proyecto para llevarlo a la altura que los hinchas reclaman”, expresó el histórico miembro de Colo Colo 1973 en diálogo con Bolavip Chile.

En una primera instancia, Véliz asegura que no puede dar nombres de entrenadores: “Esa discordancia de la dirigencia es la que me lleva a no saber qué entrenador pueden venir, no puedo dar un nombre, porque un DT exigente va a pedir jugadores y acá se ha gastado mucho en jotes y no en águilas, como (Darío) Lezcano, (Leandro) Benegas, (Agustín) Bouzat, (Fabián) Castillo, etc”.

El exfutbolista piensa que el ambiente del camarín del Cacique empeoró con los refuerzos que no funcionaron: “Colo Colo ha gastado millones en malas incorporaciones y eso generó también un ambiente tóxico en el camarín, porque llegaron con contratos altos y eso va molestando, más si no juegan”.

Leonardo Véliz descartó a dos entrenadores chilenos para la banca de Colo Colo

Para el Pollo tiene que llegar un DT potente a la banca del Cacique: “Lo que tengo claro es que debe llegar un entrenador fuerte, porque debe poner orden y ¿ese cuánto cuesta?”.

Además, considera que dos grandes DT locales no son opción y propone ir por Ricardo Gareca: “Por eso si piensan en Jaime García, se lo van a comer, lo mismo Gustavo Huerta, por eso hay que apostar por un Gareca, y escuché de Marco Antonio Figueroa, no sé si resulte por su carácter”.