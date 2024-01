Pollo Véliz le hace la cruz a Arturo Vidal y no lo quiere en Colo Colo: "Es como el Puma Rodríguez, lo traen por lo que fue, no lo que es"

Arturo Vidal se ha transformado en el gran protagonista del Mercado de Pases de Colo Colo, toda vez que el bicampeón de América con La Roja estaba casi listo para firmar en los albos, pero un detalle de último minuto ha demorado toda la negociación.

La exigencia de Blanco y Negro para que Vidal se haga exámenes médicos en un centro médico que no sea la clínica MEDS despertó la ira del ex Juventus, quien indignado rechazó la medida y tiene todas las negociaciones en punto muerto.

Dicho punto fue analizado por el histórico Leonardo ‘Pollo’ Véliz quien, como siempre, disparó sin pelos en la lengua: “No es una falta de respeto, yo diría que acá se está apostando a un jugador que viene en baja, en declive. Es como el Puma Rodríguez que ya no canta, recita. Lo traen por lo que fue, por lo que cantó, no por lo que es. Yo digo lo mismo de Arturo Vidal: fue, no es”, dijo en diálogo con Bolavip Chile.

Vidal aún espera por su llegada al Cacique. | Foto: Photosport

Véliz sencillamente le hace la cruz a la llegada de Vidal al Estadio Monumental: “Ellos están pendiente de estirar el elástico. ¿Tanta plata van a invertir en él? Por un millón de dólares en un jugador que no se sabe si va a rendir o no”, aportó.

“Blanco y negro argumenta que viene a la baja, la edad, las lesiones y eso es perentorio como para tener dudas de decir ‘sí, venga’. Si no, los dirigentes de Colo Colo están cayendo en un populismo que, porque la masa lo quiere, pero hay que pagarle y ahí está el tope”, complementó.

En el cierre, remarca que “Yo tengo mi resistencia con esta contratación, con ese millón de dólares traigo 2 o 3 jugadores porque con lo que tiene, de nuevo no le va a bastar en Copa Libertadores. Eso de respeto o no, claro, hay una trayectoria, pero el fútbol es aquí y ahora, si rinde o no. No lo traen para ponerlo en una bandera y exhibirlo todos los domingos en el Monumental”, concluyó.

La carrera de Arturo Vidal

Colo Colo, Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern Múnich, Barcelona, Inter de Milán, Flamengo y recientemente Athletico Paranaense son los clubes que Arturo Vidal ha defendido a lo largo de su carrera.