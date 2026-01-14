En Deportes Limache se dieron esta semana para definir el futuro del delantero Daniel ‘Popín’ Castro, quien es el gran activo que tiene el cuadro Tomatero y que ha estado cerca de Colo Colo y el fútbol argentino en este mercado de fichajes.

El presidente César Villegas conversó con BOLAVIP CHILE respecto a las últimas novedades que tienen respecto a la situación del jugador de 31 años.

“Nada, ahora estaba llamando recién, empezando a ver en qué está. Por el momento, nada”, comenzó indicando el timonel limachino.

Además, reveló que por el momento el futbolista se mantiene en la pretemporada del cuadro del interior de la Quinta Región: “Está con nosotros. Si no hemos cerrado nada, sigue con nosotros”.

Respecto a los plazos, Villegas aseguró que de aquí al viernes debe quedar resuelto el futuro de ‘Popín’ Castro, donde se mantiene la posibilidad del Cacique y de que parta al otro lado de la cordillera.

“De aquí al viernes en la mañana. De aquí al viernes vamos a ver si es Colo Colo, Argentina o si es Limache”, culminó.

Daniel ‘Popín’ Castro sigue en Deportes Limache a la espera de definir su futuro. (Foto: Sebastián Cisternas/Photosport)

Cabe recordar que la semana pasada el atacante estaba más cerca del fútbol argentino que de continuar en Chile, incluso estaba la información que iba a viajar entre lunes y martes a Argentina. Pero finalmente aquello no ocurrió.

Mientras que Colo Colo había hecho una oferta insuficiente a fines de 2025, de 250 mil dólares por su pase, lo que no fue aceptado por Deportes Limache.

