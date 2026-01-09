Un verdadero golpe al mercado de fichajes está sufriendo Colo Colo, pues se aleja definitivamente la posibilidad de firmar a uno de los mejores jugadores de la Liga de Primera 2025.

Se trata de Daniel ‘Popín’ Castro, quien sonó en las últimas semanas para reforzar al Cacique ante la posible partida de Lucas Cepeda a Europa, pero los albos se demoraron mucho en las gestiones y el jugador tiene nuevo equipo para la temporada 2026.

Según información a la que tuvo acceso BOLAVIP CHILE, el atacante de 31 años partirá al fútbol argentino. Incluso, viajará entre lunes y martes para realizarse los exámenes médicos.

Si bien no se sabe a qué club reforzará al otro lado de la cordillera, lo que hemos conocido es que será compañero de un futbolista chileno, por lo que las opciones se van reduciendo.

Daniel ‘Popín’ Castro da el salto al fútbol argentino. (Foto: Andrés Piña/Aton Chile)

Cabe recordar que ‘Popín’ Castro estaba en Deportes Limache, donde tenía contrato hasta la temporada 2027. A fines de diciembre los Tomateros habían recibido una oferta de 250 mil dólares de Colo Colo, la que consideraron insuficiente.

En esa línea, también se sabía que Newell’s Old Boys había preguntado por sus condiciones, donde coincidentemente se encuentra el arquero argentino-chileno Gabriel Arias.

En síntesis