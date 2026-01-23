Lucas Cepeda dejó Colo Colo oficialmente para fichar por el Elche de España, dando el salto más grande de su carrera hasta el momento. Lo que generó ruido en la venta del viñamarino fue el bajo precio de la venta del 70% de su pase, el cual fue de $2,2 millones de dólares.

Ante esta situación el presidente de Santiago Wanderers, Reinaldo Sánchez, se expresó en conversación con Cooperativa Deportes sobre la venta del formado en el club porteño.

“Es problema de Colo Colo, no mío. Nosotros lo vendimos bien entonces”, declaró el mandatario pánzer. Desligándose de alguna manera sobre la mala gestión de Blanco y Negro en el traspaso del jugador.

La dirigencia del Cacique fue muy criticada por el bajo valor monetario con el que se vería beneficiado Colo Colo.

Por lo que se le compara con ventas más recientes como la de Carlos Palacios a Boca Juniors, quien llegó a cambio de $4.5 millones de dólares o de Damián Pizarro al Udinese por $3.5 millones de dólares.

Lucas Cepeda dio el salto al extranjero

“Yo siempre pensé que se iba a ir a Europa”, cerró el dirigente de los wanderinos. En donde dejó en claro la confianza que le tenía a su ex jugador mermando hacia el futuro.

¿Con que números llega Cepeda al Elche?

A sus 23 años, el ariete ha disputado 133 encuentros a nivel de clubes entre Santiago Wanderers y Colo Colo. En estos partidos logró anotar 22 goles y entregar 15 asistencias, sumado a que fue campeón de la Liga de Primera en 2024 y de la Supercopa con los Albos en el mismo año.

Por el lado de La Roja, ha disputado 8 partidos por los puntos, en los que logró anotar 2 goles y entregar una asistencia.

En síntesis