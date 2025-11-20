Tras una fase regular marcada por la irregularidad y diversas críticas, Santiago Wanderers consiguió asegurar un cupo en la liguilla de ascenso. En ese escenario comenzó su búsqueda por volver a Primera División, iniciando el camino con un empate 2-2 frente a Cobreloa en Valparaíso.

El encuentro en Playa Ancha estuvo marcado por la ausencia en el Elías Figueroa Brander del propietario del club, Reinaldo Sánchez, quien en conversación con Bolavip Chile entregó las particulares razones de su ausencia en Playa Ancha.

“El partido ayer lo vi por la tele, yo ya no voy al estadio…Nooo, el juego está diferente, hay tipos que fabrican penales, esto ha cambiado mucho”, revela el dirigente en conversación con Paulo Flores.

Ante el cruce entre ‘Caturros’ y ‘Naranjas’ en la liguilla de ascenso, el empresario microbusero cree que ambos clubes deberían estar en la máxima categoría “por el público, porque llevan más gente que muchos clubes de primera, que no llevan a nadie”.

Reinaldo Sánchez, presidente de S. Wanderers (Archivo).

El entrenador de La Roja “debería ser chileno hoy y siempre”

El expresidente de la ANFP también se refirió a la búsqueda de un nuevo entrenador para la selección chilena. Para Sánchez, lo ideal para La Roja sería fichar a un entrenador chileno, aunque “en mi manera de pensar, los que juegan son los jugadores, no los técnicos”.

¿Debería ser un chileno quien asuma en La Roja? “Hay técnicos chilenos que tienen buena calidad. Además, todos los años salen una cantidad de técnicos nuevos”, lanzó.

En esa línea, el propietario de Wanderers fustigó la búsqueda de técnicos foráneos: “Yo nunca he visto que Argentina tenga un técnico extranjero, y creo que Ancelotti es el primer extranjero en Brasil… aquí se acostumbra a traer gente de afuera, y el periodismo ha influido mucho en eso, yo he visto periodistas que opinan y no han jugado nunca a la pelota”, dijo.

Y cerró: “Creo que lo que puede diferenciar un técnico de otro es la personalidad que puedan tener. Es como cuando tú vas al colegio y tienes profesores buenos, malos y regulares… Los tres tienen títulos, pero uno tiene más personalidad que el otro… Para mí debería ser chileno ahora, mañana y siempre”.