Con fuerza sonó el rumor de que los exseleccionados Jorge Vargas y David Pizarro estarían interesados en adquirir las acciones de Reinaldo Sánchez en Santiago Wanderers, lo que podría convertirlos en los nuevos controladores de los ‘Caturros’.

Sin embargo, la opción comenzó a desvanecerse cuando el propio ‘Potencia’ Vargas descartó tajantemente cualquier intención de comprar al Decano, señalando que, como técnico en actividad, su prioridad es dirigir y no involucrarse en la propiedad de instituciones deportivas.

En este contexto, El Mercurio de Valparaíso dialogó con el propio Reinaldo Sánchez, actual propietario del club, quien también negó haber sostenido conversaciones con el ex volante nacido en Playa Ancha.

Wanderers enfrentará la liguilla ante Cobreloa (Photosport).

“No tengo la más mínima idea de lo que pretenda David Pizarro. Yo quiero que llegue alguien con plata para pasarle el club… se lo paso altiro”, afirmó Sánchez, fiel a su estilo.

Consultado sobre la eventual posibilidad de que Pizarro le presentara una oferta formal, el dirigente eludió la hipótesis: “Eso es subjetivo. Como le dijeron el otro día a un periodista, esa es una pregunta tramposa”, cerró.

Pese a los rumores, el ‘Fantasista’ aún no sana su relación con la hinchada wanderina, quien todavía no le perdona haber dejado el club en 2017 para firmar por Universidad de Chile, club al que en reiteradas ocasiones también le ha mostrado su fanatismo.

