En Colo Colo hay novedades respecto al futbolista Cristián Zavala, luego del impasse que sufrió en el último compromiso del Cacique por la Serie Río de La Plata.

Cabe recordar que el extremo de 26 años dio la vuelta al mundo por su ejecución en la tanda de penales contra Peñarol en el amistoso por el torneo de verano que se desarrolló en Uruguay.

En la instancia, el puntero intentó picar el balón, pero el lanzamiento le salió muy débil y lo atajó sin problemas el arquero Washington Aguerre. Acto seguido, Zavala se lanzó al césped acusando una lesión.

Instante de la lesión de Cristián Zavala tras el impasse ante Peñarol. (Foto: Captura)

Y efectivamente sufrió una dolencia en la rodilla derecha en los últimos minutos de partido, aunque las molestias las venía arrastrando de antes, según el entrenador Fernando Ortiz.

“Cris traía un problema, entiendo el querer ejecutar un penal, esa es la locura y la ansiedad que tiene Cristián. Pero yo creo que su emoción también lo llevó a ejecutar, pero bueno, ahora lo están revisando; ojalá que no sea nada grave”, declaró el pasado miércoles el DT.

Cristipan Zavala reaparece entrenando en Colo Colo

Y los deseos del técnico argentino fueron cumplidos, pues el oriundo de Puente Alto pudo volver a entrenar con normalidad este viernes, presentándose a la práctica en el Estadio Monumental, luego del regreso de la delegación alba a Santiago.

Cabe recordar que Colo Colo ya se alista para su estreno en la Liga de Primera 2026, donde debuta de visita ante Deportes Limache el próximo sábado 31 de enero a las 12:00 horas en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

