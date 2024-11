Guillermo Paiva sigue teniendo toda la confianza por parte de Jorge Almirón pese a que el arco no se le abre desde hace un buen rato. El atacante paraguayo ha sido titular no solo en las ocasiones en que no ha estado Javier Correa, sino que también haciendo dupla con él.

El ariete paraguayo registra 5 tantos con la camiseta del popular, el último de ellos, se lo anotó a O’Higgins el 23 de junio de este año.

A casi 5 meses sin poder convertir, el atacante sigue teniendo la confianza de su DT, aunque su futuro aún no está del todo definido en Macul y se desconoce si se extenderá el préstamo o buscará nuevos horizontes. Al menos, la voluntad del jugador es quedarse.

La comodidad en el país y la confianza de Jorge Almirón en él lo tienen más que contento. De hecho, se nota el cariño de la gente en las redes e incluso en la calle, tal y como quedó registrado en un video que publicó su novia Yessenia Riveros.

Grupo de niños expresa su cariño a Guillermo Paiva

Mientras Guillermo Paiva y Yessenia Riveros iban en su vehículo, un grupo de niños reconoció al jugador y este preguntó: “¿Quién es de Colo Colo?”.

Allí, uno de ellos se acerca haciendo el característico gesto de los hinchas albos y le dice: “un crack”. Tras ello, otro de los chicos le confesó estar de cumpleaños, por lo que el delantero albo sacó un álbum del torneo nacional con todas sus láminas por pegar para regalarle al muchacho.

Finalmente, los niños le recalcaron al jugador que si marcaba un tanto lo festejara y se los dedicara a ellos, todo, ante las risas y felicidad de él y su pareja Yessenia.

Revisa acá el emotivo momento entre Paiva y un grupo de niños