Colo Colo está a menos de una semana de hacer su estreno oficial en la temporada 2024, donde deberá enfrentar a Huachipato por la Supercopa en el Estadio Nacional, compromiso pactado para este domingo 11 de febrero a las 19:00 PM de Chile continental.

El Cacique ha tenido un Mercado de Pases atípicamente lento, en donde Arturo Vidal es la única incorporación de momento en el equipo que dirige Jorge Almirón, quien también llegó para esta temporada tras la salida de Gustavo Quinteros.

Es precisamente la escasa llegada de jugadores la que genera más dudas en los albos y así lo siente Rafael Olarra, quien detectó cuál es la gran necesidad que le hace falta a los albos para la presente temporada.

Olarra no buscaría un 9 y va por un extremo. | Foto: Photosport

En esa línea, el ex jugador de fútbol y seleccionado nacional asegura que “A Colo Colo le falta un buen extremo, defensivamente está bien armado, en el medio ni hablar”, dijo en ESPN Chile.

Con la variante de Cristián Zavala en el aire, Olarra complementa diciendo que “Es lo que estamos tratando de ver, que ojalá que alguien que ya estuvo, como Parra o el mismo Bolados que lleva varias temporadas”, añadió.

“El fútbol entrega muchas cosas, muchos escenarios y Almirón lo debe ver día a día, quizás por eso mismo no tienen extremos porque está contento con los que tiene. Por nombre me parece más que falta en esa zona que en un 9 porque está Damián Pizarro”, remató.

El calendario inmediato de Colo Colo

El Cacique enfrentará a Huachipato este domingo por la Supercopa, posterior a eso visitará a Unión Española en el arranque del Campeonato Nacional 2024 antes de tener que desplazarse hasta Mendoza para enfrentar a Godoy Cruz por la Fase 2 de la Copa Libertadores de América.