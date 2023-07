Colo Colo empató 0-0 frente a Ñublense en Chillán. El histórico goleador e idólo de la Universidad de Chile, Diego Rivarola, no ve todo tan mal Cacique, pero sí se muestra en alerta por la falta de gol del equipo de Gustavo Quinteros.

“Con el plantel que tiene y futbolísticamente no es tan malo lo de Colo Colo. Claramente va a estar peleando el torneo, no me cabe la menor duda”, expresa Gokú en el programa ESPN F90.

Sin embargo, planteó que el cuadro albo debe buscar soluciones a la falta de concreción. “Empieza bien los partidos. Cuando presiona le alcanza, pero no lo está definiendo. Cuando empiezas muy bien y no te sale el gol, el rival empieza a crecer. Creo que ese el gran problema que tiene Colo Colo durante todo este semestre y de alguna forma tiene que solucionar”

Rivarola siente que el equipo debe buscar alternativas al delantero de 18 años. “Siempre he sido un defensor de Pizarro, pero Colo Colo en algún momento necesita los goles de Pizarro, pero necesita también que el equipo trate de definir otra forma. No solamente esperar que Pizarro que le solucione el problema permanente”.

Diego Rivarola insinúa que Colo Colo deberá buscar alternativas a Damián Pizarro (Foto: Photosport)

El delantero insunió una suplencia del atacante. “Sino el técnico tendrá que buscar una variante adelante. En algún momento lo va a necesitar, eso no quiere decir que (Pizarro) siga siendo un buen jugador y un tremendo delantero”.

Doble 9 en Colo Colo

Gokú también planteó la opción de un doble centrodelantero. “Para mí tiene que volver a probarla, porque necesita meter gente al área, que alguno de los dos haga goles o los dos y vuelva a retomar esta senda goleador. Son rachas difíciles de explicar, pero verdaderas. Cuando no te sale gol no te sale hasta cuando te sale uno. No sé porque pasa eso en el fútbol, pero nos ha pasado mucho y va a seguir pasando”

Por último se refirió a la suplencia de Darío Lezcano y Damián Pizarro “Ahí entró en un terreno peligroso, en el sentido que ha aguantado a Pizarro durante tantos minutos que le ha dado pocas oportunidades a los otros 9, que en algún momento podrían haber sido solución. No sé si hoy son solución incluso de la cabeza y desde lo futbolístico, porque han jugado muy poco”.