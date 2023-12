Recordado ex jugador de Colo Colo se defiende de las críticas: "Yo fui uno de los goleadores"

Daniel “Chucky” González pasó por varios clubes del fútbol chileno, pero fue a fines de la década pasada que el mediocampista nacional logró maravillar a los hinchas nacionales con su gran talento y pegada.

El ex volante creativo arribó a Colo Colo en 2008 tras una buena campaña en O’Higgins de Rancagua, aunque en los Albos nunca pudo rememorar lo que había hecho en el equipo de la Sexta Región.

Es por esto que en dicho año los fanáticos del conjunto Popular criticaron duramente su fichaje y su nivel, pues incluso el oriundo de Quilpué llegó a portar la mítica camiseta número 10.

LA PARTICULAR RESPUESTA DE DANIEL GONZÁLEZ A LOS HINCHAS ALBOS

Han pasado 15 años de su arribo al cuadro de Macul, pero el campeón con Huachipato lo sigue recordando con un cariño especial, pues fue en conversación con AS Chile que habló de su paso por el Eterno Campeón.

“Fue espectacular llegar al equipo más grande de Chile. Que me hayan llamado después de haber sido tetracampeones y poder vestir la camiseta ‘10′, para mí fue un sueño. Lo logré, lo entregué todo y lo disfruté”, afirmó el ex seleccionado nacional.

En más de alguna oportunidad, González hizo callar a los hinchas de Colo Colo | FOTO: Archivo

Fue en ese momento que se tomó un minuto para responder a las críticas de los simpatizantes albos. “Pero, ¿con qué argumento me dices que no pude rendir en Colo Colo? Yo fui uno de los goleadores, junto a Lucas Barrios y el ‘Grillo’ (Biscayzacú), y jugué la mayoría de los partidos… Entonces, no entiendo”, remarcó.

¿EN QUÉ CLUBES CHILENOS ESTUVO DANIEL GONZÁLEZ?

El Chucky González vistió la camiseta de Everton, Cobreloa, Audax Italiano, Huachipato, Deportes Antofagasta, Antofagasta, Barnechea, Trasandino y San Antonio Unido, equipo donde se retiró en el año 2017.