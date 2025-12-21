Colo Colo entra en una etapa clave de planificación de su plantel para la próxima temporada, con la necesidad de reforzar zonas sensibles del equipo y, especialmente, el ataque.

La dirigencia de Blanco y Negro, encabezada por Daniel Morón en la gerencia deportiva, evalúa en conjunto con el entrenador Fernando Ortiz distintas alternativas para potenciar un sector que ha sido motivo de análisis durante el último semestre.

En ese escenario, el mercado comienza a ofrecer oportunidades inesperadas, sobre todo con futbolistas que terminan contrato o quedan libres en el extranjero, una fórmula que el Cacique ha explorado en más de una ocasión en los últimos años.

Iván Morales no sigue en Sarmiento de Junin de Argentina

Justamente, una situación de este tipo involucra a un delantero chileno formado en Macul, cuyo futuro quedó en el aire en las últimas horas y que podría reactivar el debate sobre un eventual regreso al Monumental. ¿De quién se trata?

El atacante chileno Iván Morales no continuará en Sarmiento de Junín, club donde militó durante la última temporada en el fútbol argentino. La salida del oriundo de Longaví se da tras el término de su vínculo contractual, quedando así como jugador libre y con el pase en su poder.

Iván Morales disputó 61 partidos y convirtió 6 goles en su paso por Argentina | FOTO: Marcelo Endelli/Getty Images)

La situación no pasa inadvertida en Macul, justo en momentos en que el Popular analiza nombres para reforzar su ofensiva. Con experiencia internacional, conocimiento del club y condición de jugador libre, el nombre de Iván Morales inevitablemente aparece sobre la mesa, dejando abierta la interrogante: ¿Morón levantará el teléfono?

