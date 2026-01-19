Colo Colo sigue moviéndose con cautela en el mercado y, aunque desde el club no han entregado señales oficiales, al interior de Blanco y Negro ya comienzan a surgir nombres que generan consenso. La búsqueda de refuerzos continúa abierta y uno de los puestos que podría tener novedades es el arco, una zona sensible que siempre exige experiencia y seguridad.

En ese contexto, en Macul se ha instalado la idea de que podría llegar un nuevo guardameta, sobre todo pensando en la exigente temporada que se avecina. Sin anuncios formales ni negociaciones confirmadas, el tema se ha manejado con discreción, pero ya empieza a trascender que hay perfiles que gustan más que otros dentro de la dirigencia.

Quien puso el nombre sobre la mesa fue el periodista Christopher Brandt de ESPN, quien reveló que Ignacio González es un arquero bien evaluado en la interna alba. Según explicó, se trata de un golero formado en casa, con recorrido y experiencia en el fútbol chileno, cualidades que valoran al interior de la concesionaria.

¿Quién es el arquero que quiso Colo Colo?

“Es un nombre que gusta, pero ya renovó. No han habido tratativas. Estoy hablando del Nacho González”, señaló Brandt, dejando claro que, aunque su nombre ronda en las conversaciones dirigenciales, hoy no existe una gestión concreta para su regreso al Monumental.

Ignacio González era el portero que ByN quería para Colo Colo (Foto: Photosport)

El principal escollo es justamente su situación contractual. Ignacio González renovó recientemente con Everton de Viña del Mar, lo que lo deja, al menos por ahora, fuera del alcance de Colo Colo. Desde esa perspectiva, su eventual retorno aparece más como una idea atractiva que como una posibilidad real en el corto plazo.

Así, mientras el nombre de ‘Nacho’ González sigue generando simpatía en Blanco y Negro, la realidad indica que el ‘Cacique’ deberá mirar otras alternativas si decide reforzar el arco. Por ahora, el interés existe, pero el mercado y los contratos mandan.

