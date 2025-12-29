En 2024 le amargó la tarde a Universidad de Chile en el Estadio Nacional, cuando los azules quedaron a un gol de forzar la definición por el título que a la postre quedó en manos de Colo Colo. Un año después, Ignacio González sigue consolidándose como uno de los mejores arqueros del fútbol chileno, al marge de la pobre campaña con Everton.

En la previa de Año Nuevo, el formado en Colo Colo atendió el llamado de Paulo Flores para Bolavip Chile, donde reflexionó sobre el 2025 que protagonizó con los Ruleteros: “Fue un año difícil para las pretensiones que teníamos, pero obviamente que tenemos que sacar enseñanzas de eso y obviamente volver a posicionar a Everton el próximo año”, reconoce.

“Acá lo más importante siempre es lo grupal, que uno trabaja, porque el club para mí es lo más importante, pero obviamente, que cuando uno tiene actuaciones destacadas, uno se pone contento por uno, y obviamente, por el grupo, por el profe de arqueros también, que entre todos trabajamos juntos para eso, es un puesto muy solitario, pero obviamente, cuando uno trabaja y uno se esfuerza, se van viendo los resultados a la larga”, asegura.

“No es fácil ser regular tantos años seguidos, y estar vigente, y de repente, por ejemplo, lo que me pasó este año, yo tuve una fractura en la cara, que la recuperación en el papel era para harto tiempo más, y en el fondo intenté estar antes, o sea, todo ese compromiso, de repente, que no siempre se reconoce o se ve, da sus frutos”, apunta.

Ignacio González cerró una de sus mejores temporadas en el fútbol chileno (Photosport).

¿Un llamado de Universidad de Chile?

El nivel de González en 2025 lo eleva a despertar el interés de los clubes grandes que buscan guardameta para la próxima temporada. Es el caso de Universidad de Chile, donde no son pocas las voces que han puesto a ‘Nacho’ en la carpeta de posibles candidatos para competir con Gabriel Castellón en la puerta azul.

“En este momento estoy en Everton, pero para todas las palabras de gente que de repente postula mi nombre, eso quiere decir que el trabajo se viene haciendo bien… si el trabajo sale bien y uno empieza a sonar en otro equipo…”, reflexiona el golero de 36 años.

Asimismo, González reconoce que “ahora en este mercado me han llamado ya un par de equipos, entonces eso quiere decir que lo que más cuesta en el fondo de año tras año, es ser regular y estar vigente. Para mí, el foco siempre va a ser en el lugar que yo estoy trabajando. Ahora tengo que firmar una extensión del contrato con Everton”.

En resumen…