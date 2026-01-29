Colo Colo sorprendió con el caso Lautaro Pastrán. A pesar de que hasta la cúpula de Blanco y Negro confirmó su arribo, hubo un imprevisto que no estaba en los planes. ¿Qué pasó?

Durante este jueves 29 de enero, se anunció que el delantero argentino-chileno no sería presentado en el Estadio Monumental. Ello generó un remezón entre los hinchas albos.

Y, según aseguró Jorge “Coke” Hevia, el panorama no pinta para bien. A través del programa De Buena Fuente de DLT Sports, el comunicador leyó un mensaje que le llegó a su celular y que no fue alentador.

“Lo de Pastrán está en problemas, se suspendió la presentación. Además, hay problemas de plata entre Colo Colo y Belgrano“, comenzó señalando el periodista en el espacio de YouTube.

En dicha línea, agregó: “Debería solucionarse lo antes posible, pero por eso suspendieron la conferencia (…) Colo Colo Colo es un espanto, pobre hincha colocolino. No llega a abril (Fernando) Ortiz”.

Lautaro Pastrán fue anunciado por Colo Colo. (Imagen: Liga Deportiva Universitaria)

Colo Colo ya oficializó a Lautaro Pastrán

Cabe consignar que el jugador mencionado fue confirmado por las plataformas oficiales de la institución. Se convirtió en la quinta incorporación para la campaña 2026.

“¡Bienvenido al Eterno Campeón! El delantero Lautaro Pastrán, ya es Cacique y se convierte en nuestro quinto refuerzo para la temporada 2026“, destacó el club mediante sus redes sociales.

