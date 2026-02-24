Universidad de Chile concluyó su participación en el mercado de fichajes. El conjunto estudiantil sumó cinco refuerzos en dicho período, pero pudieron ser seis. ¿Por qué?

Según detalló Jorge “Coke” Hevia en De Buena Fuente de DLT Sports, la cúpula institucional tenía en mente incorporar una sexta pieza para este semestre, pero dicha idea no se concretó.

El comunicador explicó que los problemas de Azul Azul fueron claves para que dicha alternativa se esfumara con el pasar de los días. Se apuntaba a una posición fundamental para darle un salto de calidad al plantel.

“Pasó todo el año pasado, pero solo que la U estaba mejor: (Gabriel) Castellón siempre te deja una. Siempre te deja una, eran tres puntos para la U (ante Deportes Limache) y no hay competencia”, comentó.

“Iban a traer a otro arquero, no pudieron por toda la cagá de Sartor y entonces que renueve (Cristopher) Toselli. En este caso, (el lío de la concesionaria) le toca a Paqui (Meneghini), que no está exento de responsabilidades”, agregó.

Gabriel Castellón iba a tener competencia en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

El lapidario análisis de Universidad de Chile

Finalmente, Coke Hevia abordó el complejo panorama del cuadro laico. Tendrá que enmendar el camino tras un paupérrimo comienzo de temporada, en el que no ha logrado triunfos.

“Un equipo grande no tiene tiempo y la U necesita ser campeón con urgencia. Tenías a Colo Colo arrancando muy mal y ahora está bien, tenías a la UC preocupada porque iba a jugar Copa Libertadores“, cerró.

En resumen: