La carrera de Roberto Gutiérrez ha tenido grandes momentos, como los que vivió en Universidad Católica, Palestino y más recientemente Cobreloa, en donde hizo buenas campañas y se ganó el cariño del hincha loíno.

Eso sí, donde no fue muy bien recibido por los hinchas ni tampoco tuvo un rendimiento descollante fue en Colo Colo, club al cual llegó sorpresivamente en el año 2011 tras haber hecho buenas temporadas con la UC.

Gutiérrez celebrando uno de sus pocos goles en Colo Colo. | Foto: Photosport

En conversación con TST de TNT Sports, Gutiérrez explicó su llegada: “Fue un momento difícil para mí, porque yo en ese momento no pertenecía a Católica, pertenecía a Tecos de México y terminaba mi contrato con Católica, en el cual Católica siempre había venido a préstamo. Estaba la opción de continuar, pero la dirigencia no hizo la opción de compra y apareció Colo Colo, quiso comprarme el pase, entonces no tenía muchas chances”, dijo.

“Lógicamente por ese lado a uno no le gustó o no estuvo cómodo en la institución, pero no tiene nada que ver con el trato que pude haber hecho tanto con los compañeros o la gente que estuvo en ese momento ahí”, complementó.

Pese a todo, Gutiérrez no se arrepiente y explica qué le aportó el Cacique a su carrera como profesional: “Yo creo que no cambiaría nada de mi vida, nada de mi carrera futbolística, tampoco estoy con una espinita clavada. Siento que son procesos que uno tiene que vivir y me sirvió para madurar mucho y poder continuar mi carrera después durante diez u once años más”, remató.

Los números de Roberto Gutiérrez en Colo Colo

Entre su llegada el 2011 y su salida el 2013 de Pedreros, Roberto Gutiérrez acumuló la cifra de seis goles en 36 partidos disputados, un número alejado a lo que prometía la llegada del Pájaro al Estadio Monumental.